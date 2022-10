Celjani brez bele zastave v boj s Kielcami

V Ligi prvakov so imeli rokometaši oktobra nekoliko daljši premor, saj so bile na sporedu tudi kvalifikacijske reprezentančne tekme za nastop na evropskem prvenstvu v Nemčiji 2024.

Celjska ekipa je tako doslej zadnjo tekmo igrala v začetku oktobra, ko je gostila Nantes in izgubila s 24:35. Na ta način so Celjani doživeli tretji poraz v najmočnejšem klubskem tekmovanju na stari celini po danskem Aalborgu in Barceloni. Na lestvici skupine B so pred 5. krogom z eno zmago, ko so premagali Kiel, trenutno na šestem mestu z dvema točkama, njihov četrtkov tekmec iz Poljske je dve mesti višje, ima pa tri zmage in šest točk. Vodi Barcelona, ki v štirih krogih še ni doživela poraza.

"Vsi se zavedamo, kako kakovostna ekipa v četrtek prihaja v Zlatorog. Kielce so klub, ki ima najvišje ambicije, v danem trenutku so zagotovo eden glavnih favoritov za evropski naslov. Igrajo pod taktirko vrhunskega trenerja Talanta Dujšebajeva, ki razpolaga z izjemno širokim kadrom kakovostnih rokometašev. Njihov cilj bosta nedvomno dve točki, na drugi strani pa si tudi mi želimo odigrati dobro tekmo," je za klubsko spletno stran napovedal trener Alem Toskić.

"Igramo doma, pred našimi navijači, zagotovo bomo dali vse od sebe. Stvar, ki jo bom zahteval od moje ekipe, je maksimalna borbenost in osredotočenost skozi vseh 60 minut. Kaj bo to prineslo, bomo videli v četrtek, nedvomno pa se ne predajamo in se bomo skušali čim bolj pogumno zoperstaviti Kielcam," še dodaja celjski strateg.

Celjani na novem spektaklu proti najboljšim v Evropi

"Kdor vsaj malce spremlja rokomet, ve, kako kakovosten tekmec so poljske Kielce. Gre za ekipo, ki premore serijo reprezentantov, ki spadajo med najboljše igralce v Evropi. Napadajo evropski vrh, lani so že bili zelo blizu. Čaka nas nov evropski spektakel, tekma, na kateri se želimo znova dokazati na najvišji ravni," pa pomembno tekmo pričakuje kapetan Aleks Vlah.

"Utrip v našem moštvu je pozitiven, vsi smo motivirani in željni dobre tekme. V dvoboj nikakor ne gremo z belo zastavo, skušali bomo prikazati čim boljšo igro. V tej sezoni smo že dokazali, da se lahko zoperstavimo vsaki ekipi in to je naš cilj tudi tokrat," je optimističen kapetan Celjanov.