Celjani sredi Zagreba spisali zgodovinsko poglavje

A lažje reči, kot narediti, ko pa so se igrice zagrebškega kluba, začele še pred uvodnim sodniškim žvižgom. Podporniki celjskega kluba so namreč želeli množično na tekmo, a naleteli na oviro. Spleni portal ulaznice.hr ni deloval, ko so skušali s iz slovenskega IP naslova, preko spleta kupiti vstopnico. Kot bi se bali invazije slovenskih navijačev v hrvaško prestolnico. V Zlatorogu so bili jezni, za nameček njihovih predstavnikov na tekmi ni bilo moč opaziti na sedežih namenjenih pomembnim gostom. Direktor kluba Rok Plankelj , kot najvišji predstavnik na tekmi, je denimo sedel na stolih namenjenih novinarjem. In očitno bi malce vraževerni dejali, da je bil morda on tisti, ki je dajal energijo, na morda celo odločilni tekmi skupinskega dela elitnega doma Lige prvakov, članski zasedbi kluba.

Zagrebčani so po porazu v Celju napovedovali zmago višjo od dveh golov, s čimer bi si priigrali prednost v medsebojnem obračunu, v kolikor bi hrvaški in slovenski prvak imela enako število točk in bi o napredovanju v osmino finala tekmovanja odločala boljša gol razlika. V taboru Celja Pivovarne Laško o takšnem scenariju niso razmišljali, želeli so si le glasne podpore s tribun, trener Tomaž Ocvirk je napovedoval, da se bodo obremenjevali le sami s sabo.

Pivovarji morda res niso odigrali najboljše tekme v obrambi, prejeli so 27 golov, kar bo trener Ocvirk še danes ocenil za malo preveč, a po drugi strani so odigrali zbrano, kot že dolgo ne. Tekmeca, ki ga s klopi vodi Veselin Vujović, so ponižali. Bili so boljši od tekmeca v vseh elementih igre, glavni celjski trener je ob pomoči Klemna Luzarja in Luke Žvižeja, skoval taktiko, ki je bila nerešljiva tudi za (vse)mogočnega Vujovića. Celjani so bili tokrat večji od Zagreba, večji od čeških sodnikov Vaclava Horacka inJirija Novotnyja.

Prvič zmagali v Zagrebu

Celjani na svojem enajstem gostovanju tudi dosegli prvo zmago v hrvaški prestolnici. Poleg zmagoslavja v doslej neosvojeni zagrebški trdnjavi, kar v minulih treh desetletjih ni uspelo veliko imenitnejšim celjskim rodovom, so naredili tudi gromozanski korak proti osmini finala lige prvakov. Po nepopolnem osmem krogu imajo slovenski prvaki kar pet točk naskoka pred tekmeci iz Zagreba in norveškega Elveruma, naslednjo tekmo pa bodo igrali 24. novembra, ko bodo v svojem Zlatorogu gostil rokometaše iz madžarskega Szegeda.

Celjski Vujo 'potolkel' pravega Vujota in druščino

Na poti do zmage je bila ključna 53. minuta. Ko je vratar Miljan Vujović ubranil 7-metrovko Zlatku Horvatu,Patrik Leban pa je dosegel gol za 26:22 je bilo jasno, da se bo hrvaški prvak težko pobral. Obramba, na trenutke tudi 4 - 2, Celjanov ni zmedla, ostali so osredotočeni na izpolnitev zastavljenega cilja, po izteku igralnega pa se je začelo veselje ob zmagi z 31:27. Pri serijskih slovenskih prvakih je bil z 10 goli najbolj razpoložen Josip Šarac (10 golov), svoje pa so prispevali tudi vsi drugi člani zasedbe.