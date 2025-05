Celjani do prve polfinalne zmage nad Velenjem, Slovan premagal Trimo

Rokometaši Celja Pivovarne Laško in LL Grosista Slovana so si z zmagama v prvih polfinalnih obračunih priigrali začetno prednost. Povratni tekmi bosta na sporedu v sredo, 21. maja, v Velenju in Mokronogu.

Prva polfinalna tekma 26-kratnih državnih prvakov iz Celja in petkratnih iz Velenja se je končala z zmago rokometašev iz knežjega mesta, ki so slavili z rezultatom 32:29. Na Kodeljevem so varovanci Uroša Zormana upravičili vlogo papirnatega favorita in zmagali na prvi tekmi polfinalne serije na dve zmagi. Drugi polfinalni tekmi bosta na sporedu v sredo, 21. maja, v Mokronogu in Velenju.

Pivovarji vodili skozi večji del tekme

Izbranci portugalskega strokovnjaka na celjski klopi Paula Pereire so v 12. minuti po golu kapetana Žige Mlakarja povedli s 6:3. Štiri minute pred koncem polčasa je isti igralec povišal na 14:10, kar je bila tudi njihova najvišja prednost v prvi polovici izenačenega dvoboja, ki so ga zaključili z vodstvom 17:15. V drugem polčasu se je nadaljeval ogorčen boj za vsak košček igrišča. Gostitelji so do 45. minute imeli največ dva gola prednosti, nekoliko lažje so zadihali šele v 52. minuti, ko je Luka Perić svoje soigralce popeljal do vodstva z 29:24. Lepega kapitala pivovarji v zadnjem delu tekme niso zapravili.

Slavje rokometašev Celja. FOTO: Slavko Kolar RK Celje Pivovarna Laško icon-expand

Pri Celjanih je bil najbolj učinkovit Uroš Milićević s sedmimi goli. Perić in Filip Rakita sta za zmago prispevala po pet golov, vratar Gal Gaberšek pa je zbral 11 obramb. Pri Velenjčanih je Tarik Velić dosegel šest zadetkov, Enej Slatinek Jovičič pet. "Za nami je zahtevna tekma, v kateri smo naredili preveč napak – predvsem v napadu na velenjsko obrambo 5-1. Manjkala nam je prisotnost (Andraža) Makuca, ki te situacije običajno zelo dobro rešuje, a je (Vukašin) Antonijević vseeno odigral odlično. V prihodnje bomo morali igrati pametneje, da si omogočimo bolj nadzorovan potek tekme. Verjamem, da bomo v sredo v Velenju prikazali še boljšo predstavo," je po tekmi dejal Madžar v vrstah Celja Alex Bognar. Na drugi strani je Matevž Skok, ki je zbral devet obramb, povedal: "Tekma je bila z naše strani precej živčna, kar se je poznalo pri realizaciji strelov in v obrambi. Celjani so bili bolj zbrani in so kaznovali naše tehnične napake ter izgubljene žoge. Mi smo ves čas lovili priključek, a nam ni uspelo preobrniti poteka. Na koncu so bili nasprotniki bolj pametni in zreli, zato so zasluženo zmagali."

Tudi Slovan upravičil vlogo favorita

Ljubljanska zasedba je na Kodeljevem upravičila vlogo papirnatega favorita. Tekma je bila enakovredna do izida 5:5, nato pa so pobudo prevzeli izbranci domačega trenerja Uroša Zormana. V 15. minuti so po golu Gašperja Hrastnika prvič povedli za tri gole (9:6), to prednost pa z manjšimi nihanji v svoji igri držali vse do odhoda na glavni odmor (17:14). Ljubljančani so v drugem delu dvoboja nadzorovali Dolenjce. Njihova prednost je v prvi polovici drugega polčasa vseskozi znašala med dvema in štirimi zadetki, v 50. minuti pa se je po golu Ilije Brozovića prvič na dvoboju na semaforju zasvetila prednost +5 (27:22). V prelomnih trenutkih dvoboja niso popustili, njihova največja prednost je znašala sedem golov (29:22).

Ilija Brozović in Peter Šiško FOTO: Vid Ponikvar - Sportida icon-expand