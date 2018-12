Celjani do trinajste zmage v sezoni

Čeprav končni rezultat ne kaže, aktualni prvaki niso imeli lahkega dela. Po prvem polčasu so zaostajali, še v 50. minuti sta bili ekipi poravnani (20:20), v zadnjih minutah, ko se je ustavilo dotlej izredno razpoloženemu domačemu vratarju Marinu Đurici (na koncu 17 obramb, 12 v prvem polčasu), pa so reči vendarle prišle na svoje mesto.

Po uvodnih minutah ni kazalo, da se bodo gosti mučili. Hitro so povedli s 6:2, a nato sta na sceno stopila Đurica in Uroš Štumpfl, ki sta najbolj zaslužna, da so Mariborčani spet ujeli priključek, po zaostanku z 8:10 pa z delnim izidom 5:0 prišli do vodstva s 13:10.

Z dobro in borbeno igro so nadaljevali tudi v drugem delu, v 44. minuti so zadnjič vodili, izid je bil takrat 18:17. Nato pa se je razigral tudi gostujoči vratar Klemen Ferlin, domači niso imeli več rešitev v napadu, reševal jih ni več niti Đurica, tako da so pivovarji ob koncu prišli do zanesljive zmage.

Pri Mariboru sta bila najboljša strelca Hrvata Marin Buneta in Matija Golik, oba sta dosegla pet golov, isto število golov sta na drugi strani dosegla Branko Vujović (vse do 16. minute) in Jan Jurečič.

Maribor Branik - Celje Pivovarna Laško21:27 (13:12)

Maribor Branik: Đurica, Simonič, Žabić 1, Planinšek, Celminš 2, Marušič, Šol, Jerenec, Velkavrh 3, Budja, Jerebie 1, Golik 5 (4), Buneta 5 (1), Štumpfl 4.

Celje Pivovarna Laško: Panjtar, Ferlin, Vujović 5, Jurečič 5, Malus 4, Kljun, Košec, Razgor 3 (2), Šarac 1, Nenadić, Accambray, Kodrin 3, Horžen, Anić 4,

Bećiri 2.