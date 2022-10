Celjani doživeli poraz proti Nantesu

Slovenski rokometni prvaki iz Celja so doživeli tretji poraz v najmočnejšem klubskem tekmovanju na stari celini. Po danskem Aalborgu in španski Barceloni so v Zlatorogu morali priznati premoč še tekmecem iz francoskega Nantesa. Na dosedanjih štirih tekmah v skupini B so premagali nemški Kiel.

Po četrtem krogu bo v ligi prvakov nastopil krajši premor zaradi kvalifikacijskih reprezentančnih tekem za nastop na evropskem prvenstvu v Nemčiji 2024. Celjska ekipa bo naslednjo tekmo igrala 27. oktobra, ko bo gostila poljske Kielce.

Izbranci srbskega strokovnjaka na celjski klopi Alema Toskića so slabo odprli obračun proti trenutno vodilni zasedbi v francoskem prvenstvu. V uvodnih devetih minutah je v njihovi igri kapljalo in curljalo na vse strani, tako da so si hitro pridelali zaostanek petih golov (2:7).

Domača minuta odmora ni spremenila razmerja moči na igrišču. Nantes, kjer od leta 2019 igra tudi slovenski reprezentant Rok Ovniček, je bil tudi v nadaljevanju – predvsem po zaslugi devetih obramb hrvaškega vratarja Ivana Pešića – absolutni gospodar Zlatoroga. Francoska ekipa je bila vseskozi korak pred slovensko, ki si je v končnici prvega polčasa pridelala primanjkljaj sedmih golov (11:18, 12:19 in 13:20).

Celjani so se na veliki odmor odpravili z zaostankom šestih golov (14:20). V začetku so še kljubovali telesno izjemno močnim Francozom in se jim približali na štiri gole (16:20), nato pa počasi začeli izgubljati stik z njimi in v 40. minuti znova zaostali za sedem golov (17:24).

V zadnjih 20 minutah so gostitelji močno popustili, izjemno kakovostni Francozi so imeli vse vajeti igre v svojih rokah in zanesljivo osvojili obe točki v mestu grofov. V celjski ekipi sta bila najbolj učinkovita Aleks Vlah in Tilen Strmljan. Prvi je dosegel devet, drugi pa pet golov.