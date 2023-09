Celjani evropsko sezono odpirajo v Hamletovi deželi

Pred rokometaši Celja Pivovarne Laško je uvodna tekma v skupinskem delu lige prvakov. Na Danskem jih čaka obračun s tradicionalnimi mednarodnimi tekmeci iz Gudmeja. 26-kratne državne in 22-kratne pokalne zmagovalce iz Celja v nadaljevanju lige prvakov čakajo sami imenitni tekmeci v skupini B, kot so španska Barcelona, madžarski Veszprem, nemški Magdeburg, francoski Montpellier, poljska Wisla Plock in portugalski Porto.

Celjani s slabo popotnico odhajajo v Gudme, na sobotni uvodni in osrednji tekmi lige NLB so v domačem Zlatorogu klonili proti trebanjskemu Trimu, ki je poleg Celja in velenjskega Gorenja najbolj resen kandidat za končno zmago v državnem prvenstvu. "Pred nami je zahtevno gostovanje na Danskem, kjer nas bo pričakala vrhunska zasedba s sijajnimi posamezniki. GOG Gudme je svojo prevlado na domači sceni potrdil z zmago v danskem superpokalu, tudi v tej sezoni pa ima zelo visoke ambicije," je pred uvodno tekmo v skupinskem delu dejal celjski strateg Alem Toskić. "Na Dansko ne odhajamo z belo zastavo. Na tej tekmi bomo dali vse od sebe, želimo prikazati dobro igro. Na tej tekmi nimamo kaj izgubiti," je še dodal srbski strokovnjak na klopi kluba iz mesta ob Savinji. "Časa za pripravo ni bilo veliko, a vsi v klubu se zavedamo, da nas v uvodu lige prvakov čaka odlična ekipa, ki goji hitro in enostavno igro. Na Danskem bomo skušali prikazati čim boljšo predstavo, upam na dober izid," je dodal slovenski reprezentant v dresu Celja Tadej Mazej. Izbranci srbskega strokovnjaka na klopi Celja Alema Toskića bodo po tekmi na Danskem sredi prihodnjega tedna gostili tekmece iz Porta.