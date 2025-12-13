Svetli način
Celjani gledajo v prihodnost

Celje, 13. 12. 2025 07.55 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
M.J.
Komentarji
0

Lun Ključanin je druga okrepitev RK Celje Pivovarna Laško za sezono 2026/2027. Po Gašperju Marguču, ki se v Celje vrača po 12 letih, bo celjski dres od prihodnje sezone dalje nosil tudi 21-letni levi zunanji (rojstni dan je praznoval včeraj), ki se v Celje seli iz RK Sviš Cugelj okna Ivančna Gorica. Sobota bo postregla z derbijem slovenskega prvenstva med LL Grosist Slovan in Celjem Pivovarno Laško na Kodeljevem.

Lun Ključanin je nekdanji kapetan slovenske mladinske reprezentance, ki je lani osvojila sedmo mesto na svetu, ter bil eden od nosilcev igre tedanjega selektorja Klemna Luzarja

V knežje mesto se po več kot desetih letih vrača krilni igralec Gašper Marguč. Dolgoletni nosilec igre madžarskega Veszprema in nekdanji slovenski reprezentant bo dres matičnega kluba znova oblekel v sezoni 2026/27.

S 83. zadetki je trenutno četrti strelec državnega prvenstva in tako v celjsko ekipo prinaša novo napadalno razsežnost. S celjskim klubom je podpisal dvoletno pogodbo z možnostjo podaljšanja še za dodatno leto. "Zelo sem ponosen in vesel, da prihajam v RK Celje Pivovarna Laško. Gre za klub z izjemno tradicijo, vrhunsko organizacijo in navijači, ki živijo za rokomet. Zame predstavlja ta prestop pomemben korak naprej v karieri – možnost trenirati in igrati na najvišji ravni ter se razvijati ob mladi, a ambiciozni ekipi in strokovnem vodstvu. Verjamem, da lahko v Celju še dodatno napredujem, hkrati pa želim ekipi pomagati k doseganju ciljev na domači in mednarodni sceni. Že nestrpno čakam, da oblečem dres kluba in stopim na igrišče pred celjsko publiko," je za uradno spletno stran dejal Lun Ključanin.

Lun Ključanin
Lun Ključanin FOTO: RK Celje Pivovarna Laško

Ključanin je svojo športno pot začel v MARK Olimpija, kasneje zaigral še za ŠD Krim in MRK Ljubljana, v sezoni 2024/25 prestopil v Ivančno Gorico, kjer je trenutno v dveh sezonah zbral 47 nastopov in na njih dosegel 219 zadetkov.

V Ljubljani derbi kroga: LL Grosist Slovan proti Celju Pivovarni Laško

V sobotobo na sporedu vseh šest obračunov 15. kroga Lige NLB. Krog bodo ob 17. uri v Trebnjem odprli rokometaši Trima Trebnjega in Jeruzalema Ormoža. Ob 19. uri se bodo začeli dvoboji v Škofljici, Slovenj Gradcu in Škofji Loki. Osrednja tekma kroga se bo pričela ob 19.30, ko se bosta na Kodeljevem pomerili zasedbi LL Grosist Slovan in Celj Pivovarne Laško. Petnajsti krog se bo zaključil s tekmo med Krko in RK SVIŠ Cugelj okna Ivančna Gorica. 

RD LL Grosist Slovan je favorit derbija na Kodeljevem.
RD LL Grosist Slovan je favorit derbija na Kodeljevem. FOTO: RD LL Grosist Slovan

"Zagotovo nas čaka zelo težka tekma – navsezadnje gre za derbi. Celje ima kakovostno ekipo z veliko nadarjenimi posamezniki. A naš cilj je jasen: osvojiti obe domači lovoriki. Zato si tudi tokrat želimo nove zmage. Pomembno bo predvsem, da se tako tudi postavimo na igrišču in da ritem držimo vseh 60 minut," je hza spletno stran RZS dejal Matic Suholežnik, rokometaš RD LL Grosist Slovan. "Odhajamo na gostovanje k državnim prvakom, Slovanu. Vemo, da so izredno zahteven tekmec in da so proti nam vedno visoko motivirani. Tudi mi vemo, na kakšen način moramo igrati, da lahko pridemo do zmage. Če želimo ostati v stiku z vodilnima ekipama, je to edina pot. Ali nam bo to uspelo ali ne, pa bomo videli v soboto v Ljubljani," pa je povedal celjski trener Klemen Luzar.

rokomet lun ključanin celje
