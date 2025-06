Celjani imajo novega trenerja, Blagotinšek podaljšal s Flensburgom

Klemen Luzar je s Celjem povezan že od mladih let. Kot igralec je igral v mladinskih selekcijah, kasneje pa se v klub vrnil kot trener mladinskih selekcij Celja.

Po nabiranju izkušenj v Mariboru in Velenju se je v sezoni 2019/20 vrnil kot pomočnik trenerja članske ekipe, zadnjih pet sezon pa vodil selekcijo do 20 let in celoten mladinski pogon kluba. Leta 2023 je opravljal tudi vlogo selektorja moške reprezentance do 20 let.