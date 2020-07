Celjani in Krimovke dobili nasprotnike v rokometni Ligi prvakov

Krimovke bodo igrale v skupini A. V njej so še Metz, Rostov-Don, Kristiansand, Esbjerg, Ferencvaros, Bukarešta in Bietigheim.

Celjska ekipa bo v prvem delu tekmovanja nastopila v skupini B, v njej so tudi Barcelona, Veszprem, Kiel, Aalborg, Nantes, Motor Zaporožje in Zagreb.

V skupinskem delu tekmovanja bo v vsaki skupini nastopilo po osem ekip. Najboljši dve ekipi po prvem delu tekmovanja se bosta neposredno uvrstili v četrtfinale, ekipe od tretjega do šestega mesta pa si bodo prek dodatnih tekem skušale izboriti mesto med osem najboljših ekip. Zadnjeuvrščeni ekipi bosta izpadli iz elitnega tekmovanja.

Liga prvakov se bo pričela 13. septembra. Do 4. marca prihodnje leto bodo na sporedu tekme skupinskega dela, tekme za preboj v četrtfinale bodo med 31. marcem in 8. aprilom. Prve četrtfinalne tekme so na sporedu 12. in 13., povratne pa 19. in 20. maja. Zaključni turnir četverice bo 12. in 13. junija v Kölnu.

Tekme skupinskega dela lige prvakinj bodo med 13. septembrom in 14. februarjem prihodnje leto. Prve tekme za razvrstitev v četrtfinale bodo 6. in 7., povratne pa 13. in 14. marca. Prve četrtfinalne tekme bodo 3. in 4., povratne pa 10. in 11. aprila. Zaključni turnir bo 29. in 30. maja v Budimpešti.

* Liga prvakov:

- skupina A:

Vardar Skopje, PSG, Vive Kielce, Porto, Pick Szeged, Meškov Brest, Elverum, Flensburg-Handewitt

- skupina B:

Barcelona, Veszprem, Kiel, Aalborg, Nantes, Motor Zaporožje, Celje Pivovarna Laško, Zagreb

* Liga prvakinj:

- skupina A:

Metz, Rostov-Don, Kristiansand, Esbjerg, Ferencvaros, Bukarešta, Bietigheim,Krim Mercator

- skupina B:,

Valcea, Györ, Budućnost, Borussia Dortmund, CSKA Moskva, Brest, Odense, Koprivnica