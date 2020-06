Celjani in Krimovke ostajajo del evropske rokometne smetane

Na žrebu skupinskega dela rokometne lige prvakov, ki bo na sporedu 1. julija na Dunaju, bosta slovenski klubski rokomet kot do zdaj zastopala oba državna prvaka – Celje Pivovarna Laško v moški in Krim Mercator v ženski konkurenci.



Čeprav je bilo v preteklih dneh v obeh taborih zaradi novonastalih razmer čutiti kar precej negotovosti, so s sedeža Evropske rokometne zveze (EHF) naposled sporočili veselo novico, da nekdanja klubska prvaka stare celine ostajata (pomemben) del evropske rokometne smetane. "Veseli in ponosni smo, da smo zraven. Potrjuje se dobro delo vseh nas in naših predhodnikov, naših navijačev in sponzorjev, ki nam stojijo ob strani. V tem trenutku, ko se spreminja format lige, prav tako se začenja novo marketinško obdobje, termini tekem, je zelo pomembno za nas, da smo zraven. Za pozitivne spremembe, ki se dogajajo, je zaslužen tudi naš Gregor Planteu, ki se kot predsednik združenja evropskih klubov (FCH) pogaja z EHF. Prepričan sem, da bomo z ekipo, ki se bo borila na terenu, vsaj tako močni, kot smo bili v tej sezoni. Imamo mlade igralce, vsi so izjemno perspektivni in bodo leto starejši in bogatejši za sezono izkušenj. Potencial je velik, delovna vnema ogromna in verjamem, da bo Celje konkurenčno v Evropi. Do začetka sezone moramo vse pripraviti, imeti izdelane različne scenarije, saj je zaradi razmer veliko neznank, a mi bomo pripravljeni na izziv. Veliko nam tu lahko pomagajo tudi navijači in podjetniki, ki se lahko pridružijo projektu 'Postani legendarno ime Zlatoroga' in so tako skupaj z nami in ekipo, tudi če gledalcev ne bo v dvorani. To je možnost, da stopimo skupaj in postanemo še močnejši, projekt je namreč naravnan trajnostno in bo skrbel za sredstva namenjena delovanju vseh selekcij našega kluba," je za uradno spletno stran celjskega kluba povedal predsednik Jernej Smisl.