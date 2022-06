Celjani in Krimovke s posebnim povabilom znova med elito

Evropska rokometna zveza je danes odločila katerih 16 ekip bo nastopalo v EHF Ligi prvakov v sezoni 2022/2023. Med TOP16 klubi v Evropi bo nastopal tudi RK Celje Pivovarna Laško. Celjani so si z naslovom državnih prvakov sicer avtomatsko zagotovili mesto v EHF Evropski ligi, saj Slovenija nima zagotovljenega mesta v Ligi prvakov. Tja se je neposredno uvrstilo devet klubov (DEN – GOG, ESP – Bara, FRA – Paris Saint-Germain Handball, GER – SC Magdeburg, GER – THW Kiel, HUN – Pick Szeged, POL – Lomza Vive Kielce, POR – FC Porto, ROU – CS Dinamo Bucuresti), moralo bi jih biti deset, a je EHF, zaradi finančnih dolgov iz tekmovanja izključila makedonski Vardar. Tako se je za sedem prostih mest potegovalo trinajst klubov. RK Celje Pivovarna Laško bo tako v sezoni 2022/23 še sedemiindvajsetič nastopil med najboljšimi klubi ter tako še naprej ostaja eden izmed klubov z največ nastopi v tem tekmovanju.

Sistem tekmovanja tudi v novi sezoni ostaja enak, torej v skupinah A in B je po 8 ekip, kjer vsaka igra z vsako. Iz skupin A in B se zmagovalca in drugouvrščena ekipa skupin uvrstita neposredno v četrtfinale tekmovanja, ekipe od 3. do 6. mesta pa se uvrstijo v osmino finala, kjer se pomerijo med sabo za vstop v četrtfinale, zaključni turnir četverice pa se bo ponovno igral v nemškem Kölnu. Prvi krog tekmovanja bo na sporedu 15. ali 16. septembra. Žreb udeležencev obeh skupin pa bo 1. julija na Dunaju. "To je nagrada za lansko sezono in klub kot je naš, si zasluži igrati v tem tekmovanju. Veselimo se polnega Zlatoroga, evforije in ostalih stvari. Igrali bomo proti zelo močnim ekipam, tega se zavedamo, a dali bomo vse od sebe ter se vsakemu postavili po robu. Po vsaki tekmi moramo imeti dvignjene glave in vedeti, da smo dali vse. Za to ekipo bo to velika preizkušnja, mladi smo, nekateri bodo to tekmovanje okusili prvič, a prepričan sem, da bodo vsi dali vse od sebe," pove Alem Toskić, trener Celja Pivovarne Laško.