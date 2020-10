Celjani izgubili proti Kielu

Celje je vnovič praznovalo rokometni praznik. V ligi prvakov je v dvorani Golovec gostoval trikratni evropski prvak THW Kiel, glede na trenutne protikoronske ukrepe pa si je tekmo lahko ogledalo 350 izbrancev. Celjani so si želeli prvi točki letos, jasno pa je bilo, da je nemška mednarodna zasedba, v kateri izstopajo Norvežan Sander Sagosen, Hrvat Domagoj Duvnjak, Danec Magnus Landin in slovenski reprezentant Miha Zarabec, velik favorit.

A uvodne minute so pokazale ranljivost velikana s severa Nemčije. V vratih je bil zanesljiv Miljan Vujović, zato so Celjani v hitrih protinapadih in polprotinapadih zadevali z vseh položajev. Razlika je naraščala na 5:0 in 6:1, kar je Nemce prisililo v minuto odmora. Nemški prvaki so nato strnili svoje vrste, zadetki pa so omogočili postavljanje trdne obrambe, za katero slovenski prvaki enostavno niso našli rešitve. Še pred polovico prvega dela so Nemci z delnim izidom 6:0 povedli.

Nasveti Tomaža Ocvirka niso pomagali. Gostje so ušli na +4 (8:12). Nemška obramba enostavno ni dopuščala preboja preko sredine, kar kaže na igralsko kakovost, a tudi na dobro taktično pripravo. V končnici prvega dela pa so si v vrstah THW Kiela sledile izključitve, kar so Celjani vendarle izkoristili, da so vsaj malo znižali razliko. Celjani se niso predali in na začetku drugega dela vendarle našli tudi recept za igro v napadu. THW Kiel pa je še naprej dokazoval, da tudi letos sodi v ožji krog favoritov za naslov prvaka. Prednost je počasi narasla na osem golov, nato pa je celjska igra izgubila svoj čar.

Tik pred koncem je razlika narasla celo na 12 zadetkov, med najbolj zasluženimi, da ni bila še višja, pa je bil zelo razpoloženi Vujović. S štirimi goli je bil v celjski vrsti najbolj učinkovit Kristjan Horžen, Hendrik Pekeler jih je na nasprotni strani dosegel šest. V naslednjem krogu Celjane 14. oktobra čaka težko gostovanje v Veszpremu.