Celjani kljub pogumni igri na koncu ostali praznih rok

Celjski rokometaši so v petem dvoboju doživeli četrti poraz v skupinskem delu lige prvakov. Po Aalborgu, Barceloni in Nantesu so danes v svojem rokometnem hramu po hudem boju izgubili še proti Kielcam. Slovenski prvak je v dosedanjem delu premagal Kiel, v naslednjem krogu pa ga čaka gostovanje pri Elverumu, ki je v skupini B še edini brez osvojene točke.

Izbranci srbskega strokovnjaka na celjski klopi Alema Toskića so slabo odprli obračun v Zlatorogu. Že v zgodnjem delu tekme so zaostali za štiri gole (4:8), nato pa so strnili svoje vrste in zaigrali veliko bolje v obeh smereh. Med 13. in 19. minuto so naredili delni izid 5:1 in po golu Stefana Žabića izenačili na 9:9.

Do konca prve polovice tekme so bili povsem konkurenčni glavnim pretendentom za končno zmago v ligi prvakov, ki jih vodi sloviti španski trener kirgiškega rodu Talant Dušebajev. Nekajkrat so si priigrali gol prednosti (11:10, 12:11, 14:13 in 15:14), drugo polovico tekme pa so začeli z najmanjšim možnim zaostankom (16:17).

Začetek drugega polčasa je bil preslikava prvega. Uvodne minute so znova minile v znamenju izjemno kakovostne poljske zasedbe, ki si je dokaj hitro priigrala prednost štirih golov (21:17). A Celjani niso vrgli puške v koruzo, po dobrih posredovanjih vratarja Nebojše Bojića so se v 49. minuti po golu Tadeja Mazeja povsem približali favoriziranemu tekmecu (23:24).

Celjani so do konca razburljivega in izenačenega obračuna kljubovali mednarodno pisani poljski zasedbi in jo neprestano ogrožali. Še v 58. minuti je bila tekma povsem odprta, potem ko je Tim Cokan znižal na 29:30. V prelomnih trenutkih dvoboja so Kielce le uveljavile svoje izkušnje ter si po dveh golih francoskega reprezentanta Nedima Remilija v 59. minuti priigrale tri gole prednosti (32:29), tega zaostanka pa Celjani v izdihljajih tekme niso več mogli nadoknaditi.

V celjski ekipi je bil na današnji tekmi najbolj učinkovit Aleks Vlah z osmimi goli, Tilen Strmljan in Gal Marguč sta dosegla po štiri gole.

Liga prvakov, skupina B, 5. krog, izid:

Celje Pivovarna Laško - Kielce 30:33 (16:17)