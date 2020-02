Celjani na Danskem lovijo potrditev uvrstitve v izločilne boje: 'V tekmo s prepričanjem, da jo lahko dobimo'

Celjani se zavedajo, da je pred njimi izjemno zahtevna tekma. Že na prvi medsebojni tekmi v Zlatorogu so se lahko prepričali, da se s tekmeci iz Aalborga lahko enakovredno kosajo, a le pod pogojem, da prikažejo popolno zbrano predstavo. "Analizirali smo tekmo z Aalborgom iz Zlatoroga in videli, da smo takrat največ napak naredili v obrambi. Ta je sedaj gotovo na višji ravni in napake z začetka sezone se nam ne ponavljajo več. Odigrati moramo na ravni, kot smo igrali v nedeljo proti PSG v drugem polčasu, paziti pa moramo na njihove nasprotne napade. Danska krila so izjemno neugodna, gre za ekipo, ki goji skandinavski slog rokometa, posebna pozornost mora biti tako tudi na disciplinirani igri v napadu in čim manjšem številu izgubljenih žog," je pred nedeljsko tekmo dejal celjski trener Tomaž Ocvirk. "Predvsem bo pomembno, da tekmo odigramo odločno, samozavestno, predrzno in da gremo v tekmo s prepričanjem, da jo lahko dobimo," je še dodal celjski strateg.