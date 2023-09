Celjani na Danskem plačali davek neizkušenosti

Slovenski rokometni prvaki so po boleči sobotni zaušnici na uvodni tekmi lige NLB proti Trebanjcem danes izgubili tudi na veliki mednarodni sceni. Na uvodni tekmi skupinskega dela lige prvakov so bili povsem enakovredni favoriziranim tekmecem iz Gudmeja, v prelomnih trenutkih dvoboja pa so plačali davek neizkušenosti in doživeli prvi poraz v skupini B.

Novo priložnost za mednarodno dokazovanje bodo imeli že 20. septembra, ko bodo v domačem Zlatorogu gostili tekmece iz portugalskega Porta, v nadaljevanju pa jih nato čakajo še izjemno zahtevni dvoboji s špansko Barcelono, madžarskim Veszpremom, nemškim Magdeburgom, francoskim Montpellierom in poljsko Wislo iz Plocka.

Izbranci srbskega trenerja na klopi Celja Alema Toskića so odlično odprli obračun v Odenseju. Njihova igra v napadu je bila zbrana in preudarna, obramba trdna in gibljiva, po golu Tadeja Mazeja so si v 10. minuti priigrali štiri gole prednosti (7:3).

V nadaljevanju so se začele kazati prve "razpoke" v igri Celjanov, kar glede na močno spremenjen kader v primerjavi z minulo sezono niti ni presenetljivo. Njihovi tradicionalni mednarodni tekmeci so to takoj izkoristili, v 15. minuti so izenačili na 8:8, dve minuti kasneje pa povedli z 10:9.