Celjani na derbiju boljši od Velenja

V Velenju se je v prvem polčasu iskrilo na vse strani, druga polovica tekme pa je minila v absolutni prevladi celjske zasedbe, ki je na 127. medsebojnem obračunu dveh najbolj uspešnih ekip na slovenskih tleh dosegla 91. zmago.

Po izenačenem uvodu se je v Rdeči dvorani prvič zaiskrilo v končnici šeste minute, ko je celjski zunanji igralec Žiga Mlakar po grobem prekršku nad Domnom Tajnikom najprej prejel rdeči karton, nato pa sta mu sodnika Miran Teršek in Aljoša Žibret zaradi neprimerne reakcije pokazala še modri karton, kar pomeni, da Mlakarja ne bo v celjskem kadru na naslednji tekmi proti Kopru, ob tem pa sledi še dodatni disciplinski postopek zoper njega s strani Rokometne zveze Slovenije.

To je izbrance gostujočega trenerja Alema Toskića še bolj podžgalo, z odlično obrambo in učinkovitim napadom so si v 16. minuti prek Tadeja Mazeja prvič na dvoboju priigrali tri gole prednosti (9:6), a so gostitelji potrebovali le dve minuti, da so jim povsem zadihali za ovratnik (9:8).

V 20. minuti je bila Rdeča dvorana znova na nogah. Za novo razburjenje je poskrbel gostujoči krožni napadalec Matic Suholežnik, ki je storil še en grob prekršek nad Tajnikom, po njem je sodniška naveza iz Zasavja pokazala še drugi rdeči karton na tekmi.

Celjani so do konca polčasa narekovali ritem, tako kot na nedavnem obračunu proti nemškemu rokometnemu velikanu iz Kiela sta vnovič blestela vratar Gal Gaberšek in Aleks Vlah, ki sta med najbolj zaslužnima za vodstvo s 16:13.

Rokometaši iz mesta grofov so "šolsko" odigrali drugi polčas. V vseh segmentih igre so bili korak pred Velenjčani, sredi drugega polčasa so si priigrali kar devet golov prednosti (28:19) in z nasmehom na obrazih odigrali končnico dvoboja.

V celjski ekipi sta bila na današnji tekmi najbolj učinkovita Tadej Mazej in Aleks Vlah, ki sta dosegla po šest golov. V velenjski je bi strelsko najbolj razpoložen Matic Verdinek z osmimi zadetki, pet jih je dosegel Tilen Sokolič.

Celjska zasedba bo v prihodnjem krogu gostila Koper, velenjska bo gostovala v Slovenj Gradcu.