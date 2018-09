Celjani na krilih Ferlina na kolena spravili nemške prvake

Celjani, ki so v prvih dveh krogih izgubili proti Skjernu in PSG-ju, so tokrat pokazali drug obraz in bili celo tekmo enakovreden tekmec nemškim prvakom. Po zaslugi odličnega Klemna Ferlina , ki je obranil kar 47 odstotkov strelov, enkrat pa tudi zadel, so na koncu Nemce celo uspeli zlomiti in zmagati. Novi trener Celjanov Tomaž Ocvirk je tako na klopi slovenskih prvakov debitiral z zmago.

Prvi so na tekmi, ki ni postregla z veliko goli, povedli Celjani, vendar jim ni uspelo uiti na več kot gol razlike. Gal Marguč je imel protinapad za 4:2, a je Benjamin Burić strel ubranil. Ekipi sta bili izenačeni, Celjani so do izida 6:6 vedno povedli z golom razlike, rokometaši Flensburga pa so izid vedno hitro poravnali. Po zgrešeni 7-metrovki Draška Nenadića so v naslednjem napadu gostje prvič na tekmi povedli (7:6). V 21. minuti pri vodstvu Nemcev za en gol (8:7), je Ocvirk zahteval prvo minuto odmora, saj je bilo na strani domačega moštva kar nekaj nepotrebnih napak v napadu, a minuta odmora ni zalegla. Celjanom po izenačenju na sedem v 19. minuti potem ni uspelo zadeti kar devet minut, a k sreči so tudi gostje v tem času zadeli le dvakrat. Strelski mrk je uspel prekiniti Jaka Maluš, a so gostje takoj v naslednjem napadu znova povedli za dva (10:8). Po minuti odmora gostov, v kateri je trener Flensburga Maik Machulla od svojih varovancev zahteval, da v zadnjih dveh minutah in pol vodstvo povišajo, se je Celjanom uspelo približati na gol zaostanka. Polčas se je tako končal z 11:10 za goste iz Nemčije.

Na začetku drugega polčasa so Nemci spet takoj povedli za dva, potem pa so Celjani po odličnih obrambah Ferlina izenačili na 13. Domači so še naprej držali stik s favoriziranimi Nemci. V 43. minuti so prišli do prvega vodstva po začetku tekme (16:15), potem pa so dvakrat zapored spet zadeli gostje. Prvo minuto odmora v drugem polčasu je vzel Machulla, ki ni bil najbolj zadovoljen z učinkom svoje ekipe. V zadnjih devet minut igre so Celjani vstopili z dvema goloma prednosti (20:18). Potem, ko se je Klemen Ferlin nanizal nekaj odličnih obramb in so Nemci tvegali z igro brez vratarja, so Celjani povedali celo za štiri gole. Po uspešno izvedeni 7-metrovki so se Nemci slabih pet minut pred koncem približali na tri in potem z igralcem manj na dva. Dve minuti pred koncem so imeli možnost za znižanje na zgolj gol zaostanka, a se je v vratih Celja znova izkazal, danes odlični, Ferlin. Ko je Rokovniček zadel 7-metrovko 30 sekund pred koncem, je postalo jasno, da bo zmaga ostala doma.

Pri Celjanih sta med strelci s petimi oziroma štirimi goli izstopala Jaka Malus in David Razgor. Predvsem pa je danes ključnega pomena odigrala razigranost Ferlina, ki je obrnail skoraj polovico strelov Nemcev, tudi eno 7-metrovko. Pri Nemcih pa sta po štiri gole dala Holger Glandorf in Rasmus Lauge Schmidt.