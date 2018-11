Celjani na pomembni tekmi do zmage nad Zaporožjem

Celjani v prvem polčasu niso posebej blesteli, a najbolj pomembno je, da so imeli tekmece vselej pod nadzorom. Gosti iz Zaporožja so do 13. minute še nekako držali korak z gostitelji (7:7), ki so si na polovici prvega polčasa - po zadetku Tilna Kodrina- prvič na dvoboju priigrali prednost dveh golov (9:7). Do konca polčasa so postopoma lomili odpor mednarodno obarvane ukrajinske zasedbe, najvišjo prednost štirih golov pa so si prvič priigrali v 25. minuti, ko je krožni napadalec Igor Anić zadel za 16:12, tolikšna razlika je znašala tudi ob odhodu na veliki odmor (18:14).

Rokometaši iz mesta grofov so si v začetku druge polovice tekme priigrali pet golov prednosti (19:14), v nadaljevanju pa močno popustili. Njihova obramba je bila porozna, igra v napadu zmedena, vse te vrzeli pa so prvaki Ukrajine izkoristili na najboljši možni način in v 42. minuti več kot prepolovili zaostanek (22:20).

Izbranci domačega trenerja Tomaža Ocvirka so bili večji del drugega polčasa v hudi krizi, nikakor niso našli rdeče niti v svoji igri, njihova prednost je v 51. minuti znašala le gol (26:25). V finišu tekme so vendarle strnili svoje vrste, po golih francoske navezeIgor Anić-William Accambray Ukrajincem v 54. minuti znova ušli na tri gole (29:26), še lažje pa so zadihali, ko je Draško Nenadić dve minuti kasneje povišal na +4 (31:27). V prelomnih trenutkih dvoboja je bil nerešljiva uganka za goste tudi vratar Klemen Ferlin, ki je nanizal nekaj bravuroznih obramb. Celjani v končnici tekme niso zapravili lepe zaloge v zadetkih, z današnjo zmago nad tekmeci iz Zaporožja pa so z zadnjega mesta napredovali na šesto mesto v skupini B.

V celjski ekipi je bil najbolj učinkovit Accambray s sedmimi goli. Kodrin je prispeval šest, Anić inBranko Vujovićpo pet zadetkov, izkazal pa se je tudi vratar Klemen Ferlins 17 obrambami.

Liga prvakov, 6. krog:

Celje- Motor Zaporožje 33:28 (18:14)