Celjani na prvi finalni tekmi boljši od Slovana

Letošnji pokalni zmagovalci iz Celja so v kultni dvorani na Kodeljevem dosegli prvo zmago v finalni seriji in naredili odločen korak proti 27. naslovu državnih prvakov. Prvo priložnost za osvojitev dvojne krone v sezoni 2025/26 bodo imeli že na nedeljski tekmi v domači dvorani Zlatorog, ki se bo pričela ob 17.30, v primeru zmage Ljubljančanov pa bo odločilna tretja tekma 6. junija v Ljubljani. V prvem finalnem obračunu sta obe ekipi prikazali "revolveraško" predstavo. V prvem polčasu je bilo doseženih kar 43, v drugem pa 37 golov. Tekmo so bolje odprli izbranci domačega trenerja Uroša Zormana, ki so si dvakrat priigrali prednost treh golov (6:3 in 9:6), a rokometaši iz knežjega mesta, ki so v Ljubljano pripotovali brez krilnega igralca in pomembnega člana uvodne postave Luke Perića, so bili vseskozi blizu.

Andraž Makuc (levo, Celje Pivovarna Laško) je eden nosilcev igre Celja Pivovarne Laško v letošnji sezoni. FOTO: Damjan Žibert

Gosti so med 19. in 21. minuto naredili delni izid 4:0 in zaostanek 12:14 spremenili v vodstvo s 16:14, po obojestranskem festivalu golov pa so se na veliki odmor odpravili s prednostjo enega gola (22:21). Izbranci gostujočega trenerja Klemna Luzarja so v prvi polovici drugega polčasa prikazali še bolj udarno predstavo. V 35. minuti so si po golu Lucijana Korošca prvič priigrali prednost treh golov (27:24), tri minute kasneje pa je eden najbolj obetavnih rokometnih igralcev Aljuš Anžič povišal na 29:25. Ljubljančani tudi v nadaljevanju niso našli recepta za poletno igro Celjanov. Ob tem so naredili tudi številne tehnične napake, vse njihove slabosti pa so s pridom izkoristili "sproščeni" gosti, ki so si devet minut pred koncem dvoboja po golu Žige Grabarja priigrali prednost štirih zadetkov (36:32).

Celjski rokometaši so povsem zasluženo slavili na prvi finalni tekmi domačega državnega prvenstva proti Grosist Slovanu. FOTO: Damjan Žibert