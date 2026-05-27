Celjani na prvi finalni tekmi boljši od Slovana

Ljubljana, 27. 05. 2026 21.27 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
A.V. STA
RD Slovan - RK Celje

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so na prvi finalni tekmi lige NLB v Ljubljani premagali LL Grosist Slovan z 42:38 (22:21).

Letošnji pokalni zmagovalci iz Celja so v kultni dvorani na Kodeljevem dosegli prvo zmago v finalni seriji in naredili odločen korak proti 27. naslovu državnih prvakov. Prvo priložnost za osvojitev dvojne krone v sezoni 2025/26 bodo imeli že na nedeljski tekmi v domači dvorani Zlatorog, ki se bo pričela ob 17.30, v primeru zmage Ljubljančanov pa bo odločilna tretja tekma 6. junija v Ljubljani.

V prvem finalnem obračunu sta obe ekipi prikazali "revolveraško" predstavo. V prvem polčasu je bilo doseženih kar 43, v drugem pa 37 golov. Tekmo so bolje odprli izbranci domačega trenerja Uroša Zormana, ki so si dvakrat priigrali prednost treh golov (6:3 in 9:6), a rokometaši iz knežjega mesta, ki so v Ljubljano pripotovali brez krilnega igralca in pomembnega člana uvodne postave Luke Perića, so bili vseskozi blizu.

Andraž Makuc (levo, Celje Pivovarna Laško) je eden nosilcev igre Celja Pivovarne Laško v letošnji sezoni.
FOTO: Damjan Žibert

Gosti so med 19. in 21. minuto naredili delni izid 4:0 in zaostanek 12:14 spremenili v vodstvo s 16:14, po obojestranskem festivalu golov pa so se na veliki odmor odpravili s prednostjo enega gola (22:21). Izbranci gostujočega trenerja Klemna Luzarja so v prvi polovici drugega polčasa prikazali še bolj udarno predstavo. V 35. minuti so si po golu Lucijana Korošca prvič priigrali prednost treh golov (27:24), tri minute kasneje pa je eden najbolj obetavnih rokometnih igralcev Aljuš Anžič povišal na 29:25.

Ljubljančani tudi v nadaljevanju niso našli recepta za poletno igro Celjanov. Ob tem so naredili tudi številne tehnične napake, vse njihove slabosti pa so s pridom izkoristili "sproščeni" gosti, ki so si devet minut pred koncem dvoboja po golu Žige Grabarja priigrali prednost štirih zadetkov (36:32).

Celjski rokometaši so povsem zasluženo slavili na prvi finalni tekmi domačega državnega prvenstva proti Grosist Slovanu.
FOTO: Damjan Žibert

Zormanova minuta odmora ni prinesla premika v igri njegovih varovancev. V 54. minuti so zaostali za pet golov (34:39), tudi po njegovi drugi minuti odmora v kratkem časovnem razmaku pa so bili Ljubljančani vselej korak za samozavestnimi tekmeci iz knežjega mesta.

V celjski ekipi je bil na prvi finalni tekmi najučinkovitejši Anžič z desetimi goli, Lucijan Korošec in Grabar pa sta za zmago prispevala po pet zadetkov. Staš Slatinek Jovičič in Ilija Brozović sta za ljubljansko ekipo dosegla po sedem golov.

Slovensko državno prvenstvo, finale, prva tekma, izid:

Grosist Slovan - Celje Pivovarna Laško 38:42 (21:22)

