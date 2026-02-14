Celjani nadigrali turški Bešiktaš, v Turčijo z lepo prednostjo

Celjani so z odliko opravili svojo nalogo v osmini finala tretjega najmočnejšega klubskega tekmovanja na stari celini ter si pred gostovanjem v megalomanskem mestu na dveh celinah priigrali pet golov prednosti.

Rokometaši iz knežjega mesta so postopoma lomili odpor tekmeca iz Turčije. Po povsem enakovrednem prvem polčasu so izbranci domačega trenerja Klemna Luzarja sredi druge polovice tekme povedli s 26:20, lepo prednost pa kljub nekaterim nihanjem v svoji igri zadržali do konca dvoboja.

Pri Celjanih je bil najučinkovitejši Uroš Milićević z devetimi goli. Aljuš Anžič in Mai Marguč sta za zmago prispevala po sedem golov, vratar Gal Gaberšek pa je zbral 11 obramb.