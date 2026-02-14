Naslovnica
Drugi športi

Celjani nadigrali turški Bešiktaš, v Turčijo z lepo prednostjo

Celje, 14. 02. 2026 21.13 pred enim dnevom 1 min branja 1

Avtor:
S.V. STA
RK Celje Pivovarna Laško - Bešiktaš

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so na prvi tekmi osmine finala evropskega pokala premagali turški Bešiktaš z 39:34. Povratna tekma bo 21. februarja v Carigradu.

Celjani so z odliko opravili svojo nalogo v osmini finala tretjega najmočnejšega klubskega tekmovanja na stari celini ter si pred gostovanjem v megalomanskem mestu na dveh celinah priigrali pet golov prednosti.

RK Celje Pivovarna Laško - Bešiktaš
RK Celje Pivovarna Laško - Bešiktaš
FOTO: David Valant

Rokometaši iz knežjega mesta so postopoma lomili odpor tekmeca iz Turčije. Po povsem enakovrednem prvem polčasu so izbranci domačega trenerja Klemna Luzarja sredi druge polovice tekme povedli s 26:20, lepo prednost pa kljub nekaterim nihanjem v svoji igri zadržali do konca dvoboja.

Pri Celjanih je bil najučinkovitejši Uroš Milićević z devetimi goli. Aljuš Anžič in Mai Marguč sta za zmago prispevala po sedem golov, vratar Gal Gaberšek pa je zbral 11 obramb.

RK Celje Pivovarna Laško - Bešiktaš
RK Celje Pivovarna Laško - Bešiktaš
FOTO: David Valant

Celjska ekipa je bila v prvem krogu evropskega pokala prosta, v drugem izločila belgijski Bocholt, v tretjem pa srbsko Vojvodino iz Novega Sada.

V nedeljo bo na veliko sceno v tem tekmovanju stopil tudi Trimo iz Trebnjega, ki se bo v Ljubuškem v BiH pomeril z Izviđačem.

rokomet rk celje pivovarna laško bešiktaš evropski pokal

Krimovke po porazu v Koprivnici brez izločilnih bojev

Sabalenka in Swiatek odpovedali nastop v Dubaju

bibaleze
