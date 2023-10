Celjani nemočni proti sloviti Barceloni

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so na tekmi petega kroga skupinskega dela lige prvakov v dvorani Zlatorog izgubili proti Barceloni z 31:37. To je peti poraz Celjanov na prav toliko tekmah v elitnem rokometnem tekmovanju.

Zasedba iz mesta grofov je doživela peti poraz v skupinskem delu lige prvakov. Po danskem GOG Gudmeju, portugalskem Portu, nemškem Magdeburgu in francoskem Montpellieru je danes v dvorani Zlatorog morala priznati premoč tudi sloviti španski ekipi iz Barcelone. Celjski "rokometni vrtec" je uvodoma kljuboval imenitni zasedbi iz katalonske prestolnice. V prvih petnajstih minutah je vse delovalo po željah gostiteljev, obramba je bila na visoki ravni, tudi po zaslugi vratarja Roka Zaponška, ki je nanizal nekaj sijajnih obramb in zaustavil tudi dve sedemmetrovki. Gostitelji so bili kreativni tudi v napadu, vselej so našli načine, da prelisičijo mednarodno pisano katalonsko zasedbo, po golu Mitje Janca so tako v deseti minuti povedli s 6:4.

Enajstkratni prvaki lige prvakov s Pirenejskega polotoka so nato prevzeli vajeti igre v svoje roke in srbskega strokovnjaka na celjski klopi Alema Toskića prisilili, da je v 15. minuti zahteval minuto odmora. Dve minuti kasneje so prvič na dvoboju zaostali za tri gole (7:10), največji primanjkljaj v zadetkih pa so si v prvi polovici tekme pridelali tik pred odhodom na veliki odmor, ko so jim Katalonci po enostavnih in bliskovito hitrih akcijah ušli na šest zadetkov (15:21 in 16:22).

Statistika tekme Celje - Barcelona Celjski rokometaši so se v drugem polčasu borili po svojih najboljših močeh, v celoti pa niso bili kos gostom v nobenem elementu igre. Rokometna "mašinerija" iz Barcelone, kjer igrata tudi dva slovenska reprezentanta Blaž Janc in Domen Makuc – od dveh nekdanjih igralcev Celja je danes v Zlatorogu nastopil le Janc, za Makuca pa je po avgustovski hudi poškodbi kolena sezona 2023/24 bržkone že končana – je tekmo na rutinski način pripeljala do konca. Njihova prednost je v drugi polovici tekme vseskozi znašala med štirimi in največ sedmimi goli.

"Barcelona je zelo posebna ekipa, po mojem mnenju najboljša v Evropi. Dobro smo se ji zoperstavili, v celoti pa ji nismo bili kos," je je po porazu dejal Mitja Janc, medtem ko je njegov starejši brat v dresu Barcelone Blaž dodal: "Vesel in ponosen sem na svoje soigralce. Že pred tekmo smo vedeli, da bodo Celjani zahteven tekmec. V Zlatorogu je vedno težko igrati, Celje je moj drugi moj dom, a svoj cilj smo dosegli. Celjanom želim veliko sreče na naslednjih tekmah." Pri slovenskih prvakih je bil na današnji tekmi najbolj učinkovit Žiga Mlakar s šestimi goli, Mitja Janc in Tim Cokan sta dosegla po pet zadetkov. Pri španskih prvakih je Blaž Janc dosegel pet golov, izkazal pa se je tudi danski vratar Emil Nielsen s 16 obrambami.

Celjska ekipa se bo 26. oktobra v gosteh pomerila s poljsko Wislo iz Plocka. Izidi 5. kroga rokometne lige prvakov: - skupina B: - sreda, 18. oktober: Celje Pivovarna Laško - Barcelona 31:37 (17:22) GOG Gudme - Montpellier 32:27 (16:18) (Staš Skube ni igral za Montpellier)