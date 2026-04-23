Celjani ostrijo formo pred spektaklom proti Ohridu: po pokalnem naslovu še peta v nizu

V končnici prvega polčasa so si priigrali pet golov prednosti (15:10), a nato s slabšo predstavo tekmecem dovolili, da so jim v začetku drugega polčasa povsem zadihali za ovratnik (16:15). V nadaljevanju so znova dvignili raven svoje igre. V 46. minuti so si priigrali prednost sedmih golov (27:20), najvišjo desetih zadetkov (35:25) na tekmi pa so imeli tik pred zadnjim zvokom sirene.

V celjski ekipi je bil najučinkovitejši Lucijan Korošec s sedmimi goli, vratar Gal Gaberšek pa je zbral ducat obramb. Tilen Kukman je za novomeško dosegel šest zadetkov, vratar Luka Stanojlović pa enajst obramb. Celjska zasedba bo v zadnjem krogu gostovala v Trebnjem, novomeška pa bo gostila Jeruzalem Ormož. Obe tekmi bosta 29. aprila.

Celjski rokometaši so rped dnevi prišli do 23. pokalnega naslova. Sedaj napadajo še preboj v finale Evropskega pokala. FOTO: Damjan Žibert

"Za nami je še ena težka tekma. Nasprotnika smo dobro poznali in se nanj tudi kakovostno pripravili. V prvem polčasu smo imeli svoje priložnosti, ki smo jih dobro izkoristili, vendar se nikakor nismo uspeli odlepiti. To nam je uspelo v drugem polčasu, nato pa smo tekmo mirno pripeljali do konca. Rad bi se zahvalil vsem, ki so prišli navijat, in se vidimo v soboto v Zlatorogu," sporoča celjski rokometaš Lucijan Korošec.

"Tekmo proti Celju smo odprli dobro, nato pa doživeli velik padec. Mislim, da je sledil delni izid 8:0, s katerim so si priigrali lepo prednost. To prednost so nato uspešno držali. Resda smo se jim nekajkrat približali, vendar Celju ne smeš dovoliti takšne prednosti. Celotno tekmo smo jih lovili, na koncu pa nam je zmanjkalo predvsem pri realizaciji. Nič, glave gor in gremo dalje," pa je poraz proti pivovarjem ocenil rokometaš Krke Izidor Budja.