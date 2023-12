Celjani po porazu proti Barceloni ostajajo brez točk v Ligi prvakov

Dvoboj je bil pričakovano izenačen zgolj na začetku, ko so Celjani po treh golih Tima Cokana izenačili na 4:4, stik pa držali še pri 8:6. Nato pa je razlika v korist domačih le še rasla. Katalonci so imeli po zaslugi številnih razpoloženih igralcev večkrat prednost devetih golov, na veliki odmor pa so odšli s +8 (21:13). V drugem delu je Cokan dosegel tri zaporedne gole, bil nezgrešljiv tudi s sedmih metrov in Celjane približal na sedem golov zaostanka. V 37. minuti je prvi gol na tekmi dosegel Mitja Janc, sicer najboljši strelec Celja v Ligi prvakov. Tega so Katalonci dobro ustavljali v prvem polčasu, v drugem pa je le našel pot do šestih zadetkov. Do teh je na drugi strani prihajal tudi krožni napadalec Luis Frade. Zgolj prvi polovici drugega polčasa je portugalski krožni napadalec dosegel pet golov, a prednost Barcelone nikakor ni narasla do dvomestne številke. Po Cokanovem osmem golu je domači strateg Carlos Ortega ob izidu 32:25 vzel minuto odmora. Celjani so imeli celo priložnost, da se približajo na vsega pet golov, a se je Barcelona ubranila, do konca dvoboja pa prednost povišala na devet golov.