Celjani po slabem uvodu prestrigli krila velenjskim osam za zmago na derbiju

Državno prvenstvo v rokometu se je po zimskem premoru nadaljevalo s tekmo vseh tekem, z večnim derbijem med Velenjem in Celjem. Velika zmage pa so se v velenjski Rdeči dvorani razveselili aktualni prvaki, ki so slavili s 30 : 26. Celjani ostajajo vodilni, Velenjčani pa ostajajo na tretjem mestu.

Celjani so dobili tudi večni derbi proti Velenjčanom in imajo po 16 odigranih krogih tri točke prednosti pred Ribnico in kar osem točk prednosti pred rivali iz Velenja. FOTO: Damjan Žibert Več sledi! Rokometno državno prvenstvo, 16. krog:

Gorenje Velenje - Celje Pivovarna Laško 30 : 26 (12 : 12)