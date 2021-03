Celjani praznih rok iz Kiela

Celjski rokometaši so odigrali svojo prvo od dveh tekem na severu Evrope v tem tednu. Na gostovanju proti zadnjim zmagovalcem lige prvakov iz Kiela so doživeli deseti poraz v skupini B, v četrtek pa jih čaka še gostovanje v Aalborgu na Danskem.

Slovenski prvak je v svoji skupini zasedel sedmo mesto in si je tudi izboril napredovanje v izločilne boje, njegov tekmec pa bo znan po četrtkovih tekmah zadnjega kroga. V vsakem primeru bo to drugouvrščena ekipa iz skupine A, možni tekmeci pa so Kielce, Flensburg-Handewitt ali PSG.

Celjani so v pristaniško nemško mesto po čarterskem poletu iz Ljubljane prišli na dan tekme. Obračun v Wunderino Areni v Kielu so začeli medlo in takoj zaostali za tri zadetke (1:4). V nadaljevanju so se vendarle zbrali in po delnem izidu 3:0 izenačili na 4:4, a nato znova padli v krizo in si sredi polčasa pridelali pet golov primanjkljaja (5:10).

Do konca polčasa so se borili po svojih najboljših močeh, a vseskozi gledali v hrbet tekmecev. Na polovici tekme so imeli štiri gole zaostanka (15:19), v začetku drugega polčasa pa se - tudi zavoljo bravuroznih obramb vratarja Miljana Vujovića - približali na dva gola (18:20, 19:21 in 20:22).

Izbranci Tomaža Ocvirka so do sredine drugega polčasa držali korak z 21-kratnimi nemškimi prvaki in štirikratnimi zmagovalci lige prvakov iz Kiela, kjer od leta 2017 igra tudi slovenski reprezentantMiha Zarabec. Sredi polčasa so znova malenkostno popustili, kar je mednarodno pisana nemška zasedba izkoristila in ji v 51. minuti prvič na tekmi ušla za šest golov (24:30).

Celjani so v naslednjih dveh minutah prepolovili primanjkljaj (27:30), v 55. minuti pa se približali na dva gola (29:31) in domačega trenerja Filipa Jicho prisilili, da je zahteval minuto odmora. V prelomnih trenutkih dvoboja so imeli Celjani priložnost, da ogrozijo gostitelje, a so naredili preveč napak, v zadnjih petih minutah tekme pa sploh niso dosegli gola.

V celjski ekipi je bil na tokratni tekmi najbolj učinkovit Tadej Mazej s šestimi goli, Veron Načinović je dosegel pet zadetkov.