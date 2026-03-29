Celjani pred 3.200 gledalci do visoke evropske zmage

Celje, 29. 03. 2026 11.24 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
S.V. STA
RK Celje Pivovarna Laško

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so na prvi četrtfinalni tekmi evropskega pokala v dvorani Zlatorog premagali romunski Buzau z 41:32. Povratna tekma bo 4. aprila v Romuniji.

Po izenačenem začetku, ko so imeli Celjani gol naskoka, a so jih Romuni lovili, so si domači prvo prednost dveh zadetkov priborili v 18. minuti. Po zadetkih Uroša Miličevića in Luke Perića pa je prednost narasla na tri gole (11:8).

Sledile so odlične celjske minute. Brez večjih težav so domači zadržali naskok, potem pa ga v končnici prvega dela še povečali. Perić in Alex Bognar sta tako pred odhodom na odmor poskrbela za največjo prednost v prvem delu, šest golov (18:12).

Takoj na začetku drugega dela so rokometaši romunske ekipe sicer stopili zaostanek na tri gole (22:19), vendar so domači pozneje spet prevzeli pobudo in v 44. minuti spet prišli do prednosti šestih golov.

Slavje celjskih rokometašev in Florijanov.
Slavje celjskih rokometašev in Florijanov.
FOTO: David Valant

V končnici so celjski rokometaši znali obdržati prednost in jo še povečali. Najvišja je bila pri +9, tudi končni izid pa je nato ob razpoloženih Maiu Marguču in Filipu Rakiti prinesel devet golov naskoka pred povratno nalogo. Marguč je bil z osmimi goli tudi najboljši strelec tekme, sedem pa jih je dodal Aljuš Anžič.

Ekipa iz knežjega mesta je bila v prvem krogu evropskega pokala prosta. V drugem je izločila belgijski Bocholt, v tretjem srbsko Vojvodino iz Novega Sada, v osmini finala pa še turški Bešiktaš iz Istanbula.

Romunska ekipa, trenutno drugouvrščena v domačem prvenstvu za Dinamom iz Bukarešte, ki je v tej sezoni nastopala v ligi prvakov, je na poti do četrtfinala izločila Leotar, Maccabi Tel Aviv in Konjuh Živinice.

S skupno zmago nad Romuni bi si Celjani po 21 letih priigrali polfinale evropskega tekmovanja. Povratna tekma bo na sporedu 4. aprila ob 17. uri.

rokomet celje pivovarna laško evropski pokal

