Celjani pred 3.200 gledalci do visoke evropske zmage

Po izenačenem začetku, ko so imeli Celjani gol naskoka, a so jih Romuni lovili, so si domači prvo prednost dveh zadetkov priborili v 18. minuti. Po zadetkih Uroša Miličevića in Luke Perića pa je prednost narasla na tri gole (11:8).

Sledile so odlične celjske minute. Brez večjih težav so domači zadržali naskok, potem pa ga v končnici prvega dela še povečali. Perić in Alex Bognar sta tako pred odhodom na odmor poskrbela za največjo prednost v prvem delu, šest golov (18:12).

Takoj na začetku drugega dela so rokometaši romunske ekipe sicer stopili zaostanek na tri gole (22:19), vendar so domači pozneje spet prevzeli pobudo in v 44. minuti spet prišli do prednosti šestih golov.