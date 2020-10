Celjani pred ključno tekmo Lige prvakov: Ponovno je treba ugasniti Motor

Po veliki zmagi v Zagrebu je pred rokometaši Celja Pivovarne Laško še pomembnejša tekma EHF Lige prvakov. V 6. krogu prihaja v Zlatorog ukrajinski prvak, Motor Zaporožje – klub, ki se zadnja leta, odkar je vanj začelo velika sredstva vlagati podjetje Motor Sich, naglo vzpenja. Proračun ukrajinskih prvakov naj bi se vrtel okoli nekaj milijonov evrov in zdi se, da je ekipa v marsikaterem pogledu podobna beloruskemu Brest Meškovu.

icon-expand Celjani nujno potrebujejo zmago v boju za napredovanje v izločilne boje. FOTO: Aljoša Kravanja

Celjani so se s tem klubom do sedaj pomerili štirikrat in v dvobojih vodijo s 3:1. A nazadnje sta se ekipi srečali pred dvema sezonama, ko je Celje za pet zadetkov dobilo dvoboj v Zlatorogu, nato pa povsem odpovedalo na gostovanju, ko so Ukrajinci slavili s kar devetimi zadetki razlike. Res je, da so imeli takrat celjski rokometaši izjemno veliko težav s poškodbami, a Motor lahko na tem vsekakor gradi samozavest. Takrat se je ta ekipa tudi tretjič prebila v izločilne boje, lani pa imela v ligi prvakov velike težave. Menjali so kar tri trenerje in nikakor niso našli igre, ki bi jih dvignila z zadnjega mesta v skupini. Letos je drugače. Sicer so še brez točke, a odigrali so le tri tekme, saj sta bili tekmi s Kielom in Nantesom zaradi štirinajstih okužb z novim koronavirusom prestavljeni na kasnejši čas. Kot piše na uradni spletni strani celjskega kluba, naj bi bili Ukrajinci do tekme s Celjem pripravljeni, s prvimi tremi tekmami pa so pustili odličen vtis. Doma so namreč uvodoma namučili Barço (25:30), še bolj pa Veszprem (34:37). Eno tekmo so odigrali v gosteh in sicer pri Aalborgu, kjer pa so visoko izgubili (38:29). Vsekakor so v dosedanjih tekmah dokazali, da so zelo dobra ekipa, ki jo sestavljajo izkušeni posamezniki – so namreč peta najstarejša ekipa na tekmovanju –, in ne nameravajo se zadovoljiti zgolj s sodelovanjem.

icon-expand Tomaž Ocvirk FOTO: Damjan Žibert

To bo zelo pomembna tekma za obe ekipi, saj bo za zmagovalca pomenila lepo prednost v boju za izločilni del tekmovanja, kamor se uvrsti prvih šest ekip v skupini. Celjani so z zmago v Zagrebu zasedli to mesto, a verjetno bo potrebnih okoli 8 točk, da bodo to pozicijo tudi zadržali. Trenutno kaže, da bodo o tem odločale prav tekme med hrvaškim, ukrajinskim in slovenskim prvakom. Vsaka dodatna točka, ki bi si jo te ekipe uspele izboriti na tekmah z ostalimi, pa bo le bonus.

Motor Zaporožje je klub oziroma ekipa, ki jo ljubitelji rokometa najmanj poznajo, pa čeprav so se Celjani z njo v dveh sezonah že srečali. To je bilo v sezonah 2013/14 in 2018/19, ko so celjski rokometaši prvič slavili na obeh tekmah, tako v gosteh kot tudi doma, drugič pa so doma zmagali, v gosteh pa visoko izgubili.