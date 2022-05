Celjani predčasno do novega naslova

Po zmagi velenjskega Gorenja nad trebanjskim Trimom iz Trebnjega z 29:27 v zaostali tekmi 14. kroga rokometne lige NLB je znan novi prvak v sezoni 2021/22. Že 25. naslov so osvojili rokometaši Celja Pivovarne Laško. Rokometaši iz Celja so v minuli sezoni naslov izgubili v sami končnici, v tej sezoni pa niso ponovili napake. Pod vodstvom Alema Toskića so pred petkovim zadnjim krogom proti tekmecem iz Ivančne Gorice na dosedanjih 25 odigranih tekmah dosegli 23 zmag in en neodločen izid ter doživeli le en poraz. Trimo ima po drugem porazu v sezoni štiri točke manj. Celjska zasedba je od slovenske osamosvojitve le šestkrat ostala praznih rok v državnem prvenstvu. Štirikrat so se naslova veselili Velenjčani v sezonah 2008/09, 2011/12, 2012/13 in 2020/21, po enkrat pa Prulčani v sezoni 2001/02 in Koprčani v sezoni 2010/11.

V petek bodo na sporedu tekme zadnjega kroga v ligi NLB, vse se bodo začele ob 18. uri. Pari so Urbanscape Loka - Trimo Trebnje, Slovenj Gradec 2011 - Gorenje Velenje, Ljubljana - Dobova, Celje Pivovarna Laško - Sviš Ivančna Gorica, Riko Ribnica - Maribor Branik, LL Grosist Slovan - Herz Šmartno in Jeruzalem Ormož - Koper.

Po koncu sezone se bosta od prvoligaške druščine poslovila Herz Šmartno in Ljubljana, med elito se vračata Krško in novomeška Krka.