Celjani proti Madžarom brez bele zastave: Za zmago bomo morali odigrati tekmo leta

Pred rokometaši Celja Pivovarne Laško, ki so po dveh zmagah proti Zagrebčanom na dobri poti v izločilne boje, je zadnja domača tekma Lige prvakov v tem koledarskem letu, ko bodo v 9. krogu gostili madžarski Pick Szeged.

Tomaž Ocvirk trdi, da je madžarska zasedba premagljiva, a le ob fantastični celjski igri. FOTO: Damjan Žibert

Celjani so se z Madžari v tej sezoni že merili, ko so v 6. krogu v gosteh izgubili 31:24, predvsem v prvem polčasu, ki je bil izenačen, pa dodobra namučili zvezdniško zasedbo. Pivovarji so od takrat še dobili na samozavesti, že pred tem so doma ugnali Elverum, po tej tekmi v Szegedu pa dvakrat ugnali Zagreb in zadnjo domačo tekmo v tem letu pričakujejo popolnoma neobremenjeni. Zavedajo se namreč, da so veliki favoriti dvoboja gostje, ki pa so v lanski sezoni tukaj komaj odnesli celo kožo, potem ko so zadeli praktično v zadnji sekundi. Madžarska zasedba ima v svojih vrstah tudi štiri slovenske igralce, po nekoliko slabšem uvodu v sezono (v primerjavi z lansko), pa so sedaj ujeli ritem in z le točko zaostanka za vodilnima ekipama, trenutno zasedajo tretje in se bodo vse do konca borili za sam vrh skupine. V domačem prvenstvu še ne poznajo poraza, tudi sami pa si tekme podobno kot Veszprem, prestavljajo tako, da se lahko v miru pripravljajo na obračune Lige prvakov. Pivovarji se na drugi strani zavedajo, da kljub trem zmagam, napredovanje še ni zagotovljeno in da bodo potrebovali vsaj še točko ali dve, da bi se po dolgem času znova lahko veselili uvrstitve v izločilne boje Lige prvakov.

Celjani se zavedajo, da si kljub trem zmagam napredovanja še niso zagotovili. Potrebovali bodo vsaj še točko ali dve, da bi se po dolgem času znova lahko veselili uvrstitve v izločilne boje Lige prvakov.

Ta uvrstitev bi bila zelo pomembna tudi v luči sprememb, ki se bodo zgodile z naslednjo sezono, s predstavami, kot jih kaže celjska zasedba, pa je to seveda dosegljivo. Tega se vse bolj zavedajo tudi navijači, ki po uvodnih dvomih tudi sami vse bolj zaupajo celotni ekipi, prav podpora s tribun in okolja pa je tisto, kar fantom na igrišču še izdatno pomaga in omogoči, da lahko presenetijo tudi koga od izrazitih favoritov, kot je npr. Szeged.

Gal Marguč bo močno celjsko orožje proti odličnim Madžarom. FOTO: Damjan Žibert