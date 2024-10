Celjani proti Norvežanom, Ormožani z Estonci, Novomeščani pa na Hrvate

Rokometaši Celja Pivovarne Laško, Jeruzalema Ormoža in Krke so na žrebu na sedežu Evropske rokometne zveze (EHF) na Dunaju dobili tekmece v 3. krogu evropskega pokala. Celjska ekipa se bo pomerila z norveškim Runarjem iz Sandefjorda, ormoška z estonsko Mistro, novomeška pa s hrvaškim Porečem. Prve tekme bodo 23. in 24. novembra, povratne pa 30. novembra in 1. decembra. Vse tri slovenske ekipe bodo najprej gostovale.