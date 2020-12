Celjani s številnimi težavami na ključno gostovanje v LP

Že v petek je bil na korona virus pozitiven Gal Marguč, ki tako v Ukrajino ne potuje. V ekipo se je sicer po prebolelem virusu vrnil Vid Poteko, ki pa se mu pozna daljša odsotnost in se je na prvem treningu poškodoval, tako da ne bo nastopil. Prav tako je vprašljiv nastopPatrika Lebana, ki je zbolel, dobra novica je le ta, da tako kot tudi vsi ostali, ni pozitiven na novi koronavirus, za katerega so se znova testirali (PCR) v ponedeljek. Na mestu obolelega Marguča bi tako prednost dobil mladi Cokan, ki pa si je na ponedeljkovem treningu močneje zvil gleženj in je tudi njegov nastop vprašljiv. V celjskem taboru se torej ubadajo s kar nekaj težavami, zaradi slabšega počutja posameznikov so v minulih dneh opravili kar nekaj testiranj, ki pa so z izjemo Marguča prejšnji teden, pri vseh ostalih pokazali negativen rezultat. Nekaj težav je tudi s poškodbami, zato je jasno, da v ekipi ne bo Poteka: "Imamo nekaj smole. Marguča ni in Cokan, ki bi dobil priložnost, si je zvil gleženj in bomo videli koliko bo pripravljen za igro. Poteko se je vrnil po koroni, si močno želel igre, v tej želji pa se mu je obnovila poškodba, ki jo je že imel in gotovo ne bo igral, današnji pregled pa bo pokazal več in kako dolgo bo okrevanje trajalo. Leban je zbolel, a kot kaže gre na srečo le za sezonsko bolezen in ne korono, saj je bil njegov test negativen, enako kot pri vseh ostalih v ekipi, kar nas vseeno navdaja z optimizmom," je z zdravstvenimi informacijami za uradno spletno stran kluba postregel trenerTomaž Ocvirk.