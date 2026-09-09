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Celjani se nikoli ne predajo

Celje, 09. 09. 2026 13.33 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
Matic Flajšman
Celje - Barcelona

Alem Toskić, nekdanji srbski rokometni reprezentant, danes trener madžarskega Csurga, ima s tekmecema v uvodnem krogu Lige prvakov posebno vez. V karieri je nosil dres tako Zagreba, kot tudi Celja Pivovarne Laško. Na trenerski poti pa je že sedel na klopi najtrofejnejšega slovenskega kluba. Prenos Kanal A in VOYO. Začnemo ob 18.30.

RK Zagreb, ali Celje Pivovarna Laško?

"Dva velika kluba!"

Vi ste se ravno iz hrvaške prestolnice preselili v knežje mesto?

"Ko sem zapuščal Zagreb - po dveh sezonah sem se leta 2007 preselil v Zlatorog – je bil Celje Pivovarna Laško mogočnejši klub. Čutili so se še zametki leta 2004, osvojitve naslova zmagovalca Lige prvakov, ljudje so živeli za klub in s klubom, pogoji so bili zares fantastični. To je bilo obdobje, ko je Zagreb nekako zanihal, zato sem se takrat odločil, da zamenjam delovno okolje."

Alem Toskić je dve sezoni vodil celjsko zasedbo na poti proti zastavljenim ciljem in večino nosilcev igre slovenskih prvakov dobro pozna.
Alem Toskić je dve sezoni vodil celjsko zasedbo na poti proti zastavljenim ciljem in večino nosilcev igre slovenskih prvakov dobro pozna.
FOTO: Luka Kotnik

In kako so to sprejeli v vašem takratnem klubu? Vseeno je Celje dolgoletni rival Zagreba.

"Ni jim bilo vseeno. Spomnim se tistega pogovora. Šlo je približno tako, da razumejo mojo odločitev, da pač odhajam, ampak vedo tudi, da se bom brez dvoma vrnil. Mene so gnali naprej športni cilji, saj vemo, da v Celju, odkar so osvojili naslov zmagovalcev Lige prvakov je bilo to najbolj pomembno tekmovanje, torej naslednji evropski podvig."

In po šestih letih Zlatoroga ste se preselil k makedonskemu Vardarju. Takrat je ruski kapital, ki ga je prinesel v dvorano Jane Sandanski Sergej Samsonenko, predstavljal zagotovilo za velike stvari. Tudi na evropski ravni. Ampak balkanski El Clasico je ostal nekaj posebenga.

"Drži. Vardar je posebna zgodba, lepa, zanimiva, kasneje začinjena tudi z dvema naslovoma znagovalcev Lige prvakov. Ampak balkanski El Clasico pa je nekaj drugega. Še vedno sta to dva največja kluba iz nekdanje skupne republike, dva kluba, ki se borita vsak z svojimi težavami, enkrat je en bliže optimalni situaciji, v mislih imam finance, drugič drugi. Dejal bi, da filozofija Celja je od nekdaj temeljila na mladih, doma vzgojenih igralcih, vsako leto 2 – 3 eksplodirajo, dobijo priložnost za dokazovanje na veliki sceni, Zagreb tu bolj stavi na izkušenje, morda ne vzgoji toliko, kot ima moči v okolju, kjer je prisoten, da najboljši mladi pridejo v Zagreb, da največji talanti iz Hercegovine pridejo v Areno Zagreb."

S pivovarji pa se je boril tudi za točke v Ligi prvakov, ko so ga na črti skušali zaustaviti tudi igralci, kot je nekdanji francoski zvezdnik Daniele Narcisse, takrat član THW Kiela.
S pivovarji pa se je boril tudi za točke v Ligi prvakov, ko so ga na črti skušali zaustaviti tudi igralci, kot je nekdanji francoski zvezdnik Daniele Narcisse, takrat član THW Kiela.
FOTO: Damjan Žibert

Kdo je po vašem prepričanju ta hip boljša zasedba? Zagreb se je pred sezono močno okrepil, pripada mu vloga papirnatega favorita, na drugi strani Celjani ne bi smeli biti obremenjeni z rezultatom.

"Dve sezoni sem kot igralec preživel v Zagrebu, šest v Celju, dve leti sem bil trener Celja. Bil sem prvi srbski rokometaš, ki je oblekel dres Zagreba, kar je bila izjemno zahtevna okoliščina. Ni bilo preprosto, ampak sem se znašel, užival vsak dan, trdo treniral, napredoval. Danes? Pri sebi vem, komu dajem prednost. Spoštujem tudi drugi klub."

EHF Liga prvakov: Zagreb - Celje Pivovarna Laško
EHF Liga prvakov: Zagreb - Celje Pivovarna Laško
FOTO: VOYO

Ste lahko bolj konkretni?

"V tem trenutku je potrebno biti iskren in povedati, da ima Zagreb prednost. Mislim, da boljšo ekipo. Predvsem bolj izkušeno. Ampak zavedati pa se je potrebno, da Celjani resnično nimajo česa izgubiti. Težko je držati ritem slovenskih prvakov skozi celotnih 60 minut, saj gre za ogromno teka. In jasno je, da se kot ekipa ne bodo predali v nobenem trenutku."

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Pomembno je danes, ne kaj je bilo nekoč!

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