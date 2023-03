Celjani sezono lige prvakov končali z domači porazom proti Alborgu

Celjani so s tremi zmagami in enajstimi porazi ostali brez izločilnih tekem v evropski ligi prvakov. V skupini B so zasedli predzadnje sedmo mesto. Zasedba iz mesta grofov je na štirinajstih odigranih tekmah premagala nemški Kiel, francoski Nantes in norveški Elverum, proti španski Barceloni, poljskemu Kielcu, Alborgu in madžarskemu Picku Szegedu je doživela dva, proti Kielu, Nantesu in Elverumu pa po poraz.

Iz te skupine sta se v četrtfinale že uvrstila španska Barcelona in Kielce, Nantes, Alborg, Kiel in Pick Szeged pa so si priigrali kvalifikacijske tekme za nastop med osem najboljših.