Celjani uspešno opravili prvo evropsko nalogo v domači dvorani

V Zlatorog so prišli osemkratni udeleženci lige prvakov, ki so še trinajstkrat nastopali v ostalih evropskih pokalih. Gudme je v minuli evropski ligi izpadel šele v četrtfinalu, sedemkratni prvak Danske pa je preteklo domačo sezono končal na tretjem mestu. Kot tudi razočarani serijski prvaki Celjani slovensko prvenstvo in si za cilj zastavili, da ob dobrih evropskih predstavah v vitrine vrnejo obe domači lovoriki.

Pivovarji so še pred začetkom novega domačega prvoligaškega plesa začeli, kot so dejali, "na polno" v evropskem drugoligaškem tekmovanju. Povedli so z golom Gala Marguča, Aleks Vlah pa je z dvema zaporednima goloma povišal uvodno prednost gostiteljev na 3:1. V 15. minuti je danski ekipi uspelo izenačiti na 6:6 in potem na 7:7. Odtlej so Celjani vodili z golom ali dvema prednosti vse do zaključka. Štiri minute pred koncem polčasa je razlika narasla na štiri zadetke (14:10 in 15:11).

Čeprav so bili tedaj domači številčno oslabljeni, so nato povišali vodstvo na pet (16:11). Na začetku predzadnje minute Celjanom ni uspelo z golom zaključiti napada - kot tudi ne naslednjega. Vmes so zadeli Danci in na odmor sta ekipi odšli s štirimi goli razlike.

V drugem polčasu so nekajkrat Celjani povedli s šestimi goli razlike, 28:22 je bilo tudi še deset minut pred koncem srečanja. Šest minut pozneje se je Dancem uspelo približati na vsega dva gola zaostanka (27:29). A je zaključek pripadel domačim, ki so z delnim izidom 4:1 v zadnji minuti povedli s 33:28, ko je svoj edini gol na tekmi dosegel Srb Stefan Terzić. Gostom je uspelo doseči še en zadetek, v zadnjih treh sekundah pa domačim ni uspelo presenetiti obrambe gostov, pri katerih je bil z desetimi goli prvi strelec tekme Mathias Gidsel.

Marguč je bil s sedmimi goli prvi napadalec domačih, zadel je vseh šest sedemmetrovk, en gol manj je zabil Vlah. Dan prej, v petek, so igralci trebanjskega Trima prav tako v kvalifikacijah za evropsko ligo ugnali drugo dansko ekipo, Holstebro z 31:25 (14:14). Povratna tekma bo 5. septembra ob 18. uri na Danskem.

Izid:

Celje PL - GOG Gudme 33:29 (16:12)