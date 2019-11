Celjani v 'balkanskem derbiju' do pomembne zmage nad Vujovićevim Zagrebom

Celjski rokometaši so pred v letošnji sezoni rekordnimi 5000 gledalci premagali večne tekmece iz Zagreba in naredili velik korak proti šestemu mestu v skupini A, ki še vodi v izločilne boje lige prvakov. Pivovarji imajo zdaj štiri točke, Zagrebčani in Elverum pa po eno.

Že začetek je nakazal, da bosta ekipi stavili na obrambo in skušali na vsak način preprečiti tekmecem doseči gol. Gal Marguč je v četrti minuti zadel za 1:0, pred tem sta obe ekipi zapravili po en napad, Zagrebčanom je enega ustavil Klemen Ferlin. V 11. minuti so gosti prvič na tekmi povedli s 3:2. Zadel je Slovenec Aleks Vlah, to pa je bil tudi prvi gol Zagreba iz igre, saj je prva dosegel Damir Bičanić s sedmih metrov.

Diogo Silva je v 16. minuti Celjane spet vrnil v vodstvo s 4:3. Hrvati so v 24. minuti po zaslugi Zlatka Horvata drugič na tekmi povedli (7:6). Končnica polčasa je pripadla Celjanom. Najprej je v 27. minuti David Razgor ukradel žogo in zadel za 8:7, šest sekund pred koncem pa je Kristjan Horžen zadel za 10:8 in najvišjo prednost katere od ekip v prvih 30 minutah.