Celjani v en glas: V ligi prvakov želimo mešati štrene najboljšim

Celjski strateg Klemen Luzar je na druženju s predstavniki sedme sile izrazil zaupanje v svoje varovance. "Ekipa je dobra, saj je sestavljena tako iz starejših kot iz mlajših igralcev, ki imajo manj izkušenj. Skupaj ustvarjajo dobro energijo. Navkljub porazu proti Trimu iz Trebnjega v superpokalu, lahko rečem, da smo delovali dobro. Mislim, da smo v primerjavi s prvimi tekmami naredili kar lep korak naprej." Luzar bo gotovo najbolj pogrešal usluge Andraža Makuca in Luke Perića, ki sta okrepila člana lige prvakov iz romunske Bukarešte oziroma francoskega Nantesa. Na drugi strani pa se je poleti v Zlatorog vrnil izkušeni Gašper Marguč, poleg njega pa so pivovarje okrepili še Jaka Soršak, Luka Kačičnik, Lun Ključanin, Nemec Mattis Heiss, Makedonec Dimitar Uzunčev in Kolumbijec Jesus Hurtado Vergara.

Celjski rokometaši (v modrih dresih) bodo v novi sezoni znova nastopali v elitni Ligi prvakov. FOTO: Luka Kotnik

Celjskemu trenerju nekaj preglavic povzročajo poškodbe, saj se bo Mai Marguč na rokometna igrišča vrnil šele januarja prihodnje leto, medtem ko je povratek Gašperja Marguča še neznanka. Nekaj težav ima tudi Aljuš Anžič. Kljub vsem težavam pa Celjani ne puščajo dvoma glede osrednjega cilja moštva v letošnji sezoni. "Glede na dejstvo, da smo državni in pokalni prvaki, moramo stremeti k temu, da obe lovoriki ubranimo. Res je, da je trofeje lažje osvajati kot braniti, česar se tudi zavedamo," je bil nedvoumen Luzar.

Uspešni strateg Celjanov Klemen Luzar bo tudi v novi sezoni s svojimi varovanci naskakoval obe domači lovoriki. FOTO: Luka Kotnik

Na novinarski konferenci so v klubu spregovorili tudi o rezultatskih pričakovanjih glede nastopa v ligi prvakov, kamor se je klub vrnil po dveh letih. Celjani bodo nastopili v skupini C, kjer bodo njihovi tekmeci danski Aalborg, francoski Paris Saint Germain in hrvaški Zagreb, s katerim bodo 9. septembra v gosteh odigral prvo tekmo skupinskega dela. "Liga prvakov spada v Celje. V njej si ne želimo zgolj nastopati, temveč tudi tekmovati. V pripravljalnem obdobju smo že odigrali nekaj tekem z ekipami, ki so del tega tega tekmovanja, zato upam, da bomo že na prvi tekmi v Zagrebu pokazali svoj pravi obraz," je povedal Luzar.

Celjani v novi sezoni želijo ubraniti tako državni kot pokalni naslov. FOTO: Luka Kotnik

Celje je v letošnji sezoni eden izmed sedmih klubov, ki so že osvojili naslov evropskega prvaka. "Zame kot Celjana je posebna čast voditi moštvo v ligi prvakov. Ko je klub leta 2004 osvojil to tekmovanje sem bil v množici, ki je rokometaše pričakala pred dvorano. Nekateri od igralcev se takrat niso še niti rodili. Zdaj bodo prvič nastopali v ligi prvakov. Zavedajo se, kakšna čast je to, a to bodo morali pokazati tudi na igrišču," je o evropskih izzivih razmišljal Luzar. Pred začetkom nove sezone je bil precej optimističen tudi kapetan moštva Žiga Mlakar. "Začetek sezone se sicer ni začel po naših željah, a mislim, da smo vseeno prikazali dobro predstavo. Za uspeh pa nam je zmanjkal kanček športne sreče. Vsi že komaj čakamo, da se začne državno prvenstvo in liga prvakov."

Celjane bo v vlogi kapetana tudi v novi sezoni skozi vse izzive vodil izkušeni Žiga Mlakar. FOTO: Damjan Žibert