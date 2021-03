Celjani v izločilnih bojih proti Parižanom

Celjska zasedba je v skupini B osvojila sedmo mesto. Na 14 tekmah je dvakrat premagala Zagreb in po enkrat Nantes in Aalborg, po dvakrat klonila proti Barceloni, Veszpremu, Kielu in Motorju iz Zaporožja, po enkrat pa proti Nantesu in Aalborgu.

Drugi pari osmine finala lige prvakov so Zagreb–Flensburg-Handewitt, Elverum–Barcelona, Vardar Skopje–Veszprem, Nantes–Kielce, Motor Zaporožje–Meškov Brest, Porto–Kiel in Pick Szeged–Aalborg.