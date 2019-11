Celjani v pričakovanju zagrebškega 'kotla': Vemo, da nas čaka 'bitka'

Ena najdaljših tradicij dvobojev dveh klubov v ligi prvakov, bo v četrtek v zagrebški Areni dobila 22. nadaljevanje. Le štiri dni po tekmi v Celju si bosta kluba ponovno stala nasproti, rokometaši Celja Pivovarne Laško pa bodo po prigarani zmagi v Zlatorogu, sedaj na enajstem gostovanju iskali prvo zmago v Zagrebu. Na vseh dosedanjih obračunih teh dveh nasprotnikov, se je namreč le enkrat zgodilo, da je Celje v Zagrebu osvojilo točko, to je bilo kar osemnajst let nazaj, leta 2001. V zadnjih letih sta si ekipi razdelili zmagi, vsaka je zmagala na domačem igrišču, obe je nazadnje dobil Zagreb v sezoni 2015/16, ko je obakrat slavil za zadetek. Na lanski tekmi, ko je bila prva na sporedu v Zagrebu, pa se je ta končala s 24:22 za Zagreb, torej identični rezultat kot je bil to nedeljo v korist domačina, ko je bilo to Celje. Varovanci Tomaža Ocvirka , ki so na nedeljski tekmi prikazali izjemno borbenost ter čvrstost, v odločilnih trenutkih pa tudi potrebno zbranost, bodo sedaj poizkušali doseči nov mejnik, torej zmago v vročem Zagrebu, a se zavedajo, da je to vse prej kot lahka naloga. "V Celju smo videli trdo tekmo, ko se nam je poznala pomembnost tekme. Bili smo favoriti in pritisk je bil največji to sezono. Žoga nam tako ni stekla, počasi smo igrali, imeli velike težave z igralcem več, ko nismo bili dovolj samozavestni. Vsekakor pričakujem, da bo to po tej dobljeni tekmi v Celju lažje. A gotovo podobno razmišlja tudi nasprotnik in tja gremo ponoviti trdnost v naši igri, v napadu pa moramo najti več sproščenosti, hitrejše igre. Tu nam seveda malce nagaja tudi naporen ritem tekem, ko ni časa za uigravanje novitet in večjih popravkov v igri, zelo pomembna je namreč regeneracija in počitek, zato da si potem na tekmi pravi in to je ena izmed poglavitnih nalog pred gostovanjem," je pred novo pomembno tekmo v Ligi prvakov izčrpen za uradno klubsko spletno stran Tomaž Ocvirk.

"Zagreb je na prvi tekmi pokazal čvrsto igro, obramba 5-1 jim deluje odlično in nam je povzročala kar nekaj težav, ob že prej omenjeni nesproščenosti v igri. Če bodo uspešni v tem tako kot so bili v Celju, potem verjetno ne bodo igrali drugače, niti ni časa, da bi eni ali drugi lahko pripravili ali naredili velike spremembe. Se pa te prilagajajo glede na potek same igre. Med sabo se odlično poznamo, vidimo kako kdo igra, praktično ni skrivnosti z nobene strani, vsekakor pa je potrebno biti pripravljen tudi na to, če se kaj takšnega vseeno zgodi. Skratka popolna osredotočenost, odločenost, koncentracija pri izvajanju nalog in aktiviranje rezerv s prve tekme so tisto, kar lahko prinese rezultat, a še enkrat, zavedamo se, da v Zagrebu to ne bo lahko," je še dejal celjski trener.

Zagreb je sicer klub, ki je bil v začetku zadnjega desetletja prejšnjega tisočletja v samem vrhu evropskega rokometa. Dvakrat so osvojili Evropski pokal državnih prvakov (predhodnik Lige prvakov, 1992, 1993), še štirikrat pa igrali v finalu (95, 97, 98 in 99), v Ligi prvakov pa so nastopili kar šestindvajsetkrat, s čimer so z nastopom več od Veszprema in Celja, rekorderji. Na Hrvaškem namreč nimajo prave konkurence, zato so bili eni izmed soustanoviteljev SEHE. Državni prvaki so bili tako prav vsa leta od osamosvojitve (28), pokal pa so osvojili petindvajsetkrat, enkrat pa tudi SEHA ligo (2013). Na začetku tega tisočletja na evropski ravni niso bili več tako uspešni, v zadnjih letih pa so se ustalili kot stabilen evroligaš, lani so sicer končali na šestem mestu skupine A, v osmini finala pa nato izpadli proti Vardarju. Sezono pred tem niso bili tako uspešni, a večinoma se jim v zadnjih letih uspe uvrstiti v izločilne boje, kar dvakrat so v minulih letih nastopili tudi v četrtfinalu (14/15 in 15/16), ko jih je do tja vodil prav sedanji trener Veselin Vujović.