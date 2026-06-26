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Celjani v skupini z Aalborgom, Zagrebom in s Parižani

Dunaj, 26. 06. 2026 12.51 pred 6 minutami 1 min branja 1

Avtor:
A.V. STA
Slavje celjskih rokometašev po naslovu državnih prvakov

Na sedežu Evropske rokometne zveze (EHF) na Dunaju so opravili žreb skupinskega dela tekmovanja v ligi prvakov v sezoni 2026/27. Rokometaši Celja Pivovarne Laško, v minuli sezoni slovenski državni in pokalni prvaki, bodo nastopili v skupini C. V njej so danski Aalborg, francoski PSG in hrvaški Zagreb.

Skupino A sestavljajo madžarski Veszprem, nemški Füchse Berlin, portugalski Porto in srbski Partizan Beograd, skupino B francoski Nantes, nemški Melsungen, poljska Wisla Plock in Vardar Skopje iz Severne Makedonije.

V skupini D so portugalski Sporting Lizbona, madžarski Pick Szeged, danski GOG Gudme in švedski Kristianstad, v skupini E španska Barcelona, francoski Montpellier, romunski Dinamo Bukarešta in danski Aarhus, v skupini F pa nemški Magdeburg, poljske Kielce, norveški Kolstad in švicarski Kriens-Luzern.

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Liga prvakov se je v sezoni 2026/27 s 16 razširila na 24 ekip, Slovenija pa bo imela po sezoni 2023/24 znova svojega predstavnika v najmočnejšem klubskem tekmovanju na stari celini, ki se bo začela 9. septembra. Po najboljši dve ekipi iz vseh šestih skupin se bodo uvrstile v glavni del tekmovanja.

Na letošnjem zaključnem turnirju v Kölnu so zmagali rokometaši Barcelone, sicer 13-kratni zmagovalci lige prvakov oziroma nekdanjega pokala državnih prvakov. Po petkrat sta slavila nemška Gummersbach in Magdeburg, v sezoni 2003/04 pa so bili najboljši tudi rokometaši Celja Pivovarne Laško.

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KOMENTARJI1

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gullit
26. 06. 2026 13.04
V skupini bo vsaka pika uspeh. Fajn da so dobili Zagreb, da bojo tribune polne. Fajn je tudi to, da tudi če bojo zadnji, ne bo konec nastopov v Evropi, in nadaljujejo boje v evropski ligi.
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