Celjani v 'večnem' derbiju potrdili prvo mesto: 'Ostajamo na naši poti'

Ko je Aleks Kavčič zadel za 6:4, so za dva zadetka prvi povedli gostitelji. Celjani so nato z zbrano igro in uspešno izvedenimi sedemmetrovkami Gala Marguča povedli z 9:8. Sledil je nov niz treh zadetkov Velenjčanov za prednost dveh golov (13:11). S tremi zadetki prednosti so izbranci Zorana Jovičiča prvič vodili v 26. minuti (16:13). Do konca polčasa so gostje dosegli tri zaporedne gole, rezultat ob odmoru pa je tako bil 16:16. V drugem delu sta ekipi še naprej učinkovito izvajali sedemmetrovke. Celjani so z 20:19 povedli po zadetku Matica Suholežnika, to je bilo njihovo prvo vodstvo po 20. minuti. Gostitelji so v nadaljevanju vse težje prihajali do zaključkov, izbranci Alema Toskća pa so 12 minut pred koncem izkoristili izključitev Branka Predovića in po dveh uspešnih napadih Marguča povedli za tri gole (26:23). Ko je bil v 51. minuti izključen Suholežnik, so Velenjčani znova zaživeli. Enej Slatinek Jovičič je izenačil na 26:26.