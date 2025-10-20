Svetli način
Drugi športi

Celjani v velikem slogu odprli 'Evropo': 'Lepo je slaviti pred številnim občinstvom'

Celje, 20. 10. 2025 08.44 | Posodobljeno pred 46 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.J.
Komentarji
0

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v povratni tekmi 2. kroga EHF Evropskega pokala v domači dvorani Zlatorog navdušili domače navijače – teh se je zbralo lepo število – in prepričljivo odpravili belgijskega prvaka Sezoens Achilles Bocholt. Po visoki zmagi s 14 zadetki prednosti so si Celjani zasluženo zagotovili napredovanje v naslednji krog, ki bo na sporedu v novembru.

Obe ekipi sta srečanje odprli izenačeno, a Celjani so hitro pokazali, kdo je glavni v Zlatorogu. V 15. minuti sta Uroš Milićević in Andraž Makuc s hitrima zadetkoma povišala prednost na +4, kar je gostujočega trenerja prisililo v minuto odmora. A to Celjanov ni ustavilo, nadaljevali so v visokem ritmu in na odmor odšli s petimi zadetki razlike.

RK Celje Pivovarna Laško
RK Celje Pivovarna Laško FOTO: RK Celje Pivovarna Laško Slavko Kolar

Drugi polčas je znova eksplozivno odprl Andraž Makuc, ki je z dvema zaporednima zadetkoma ponesel ekipo proti visoki prednosti. V igro je vstopil Aljuš Anžič, ki je poskrbel za dodatno širino v napadu in povišal rezultat že na +9. V 40. minuti je bilo jasno – zmaga Celjanov ni več vprašljiva. Maj Jelen in Alex Bognar sta s svojimi zadetki še dodatno povečala vodstvo na +13, v vratih pa je Jan Češek z nekaj izvrstnimi obrambami dodal stabilnost in mirnost v končnici tekme.

Preberi še Slovan po petnajstih letih do evropske zmage: 'Sedaj bo vse lažje'

Celjani so tekmo samozavestno pripeljali do konca in z bučno podporo s tribun slavili visoko zmago, ki jim odpira vrata 3. kroga EHF Evropskega pokala. "Ena solidna tekma z naše strani. Sigurno smo lahko z napadom zadovoljni, z obrambo pa ne. Mislim, da bi se morali bolj držati dogovorov, ki smo se jih zmenili, ampak še zmeraj je lepo zmagati pred tako lepo napolnjeno dvorano. Zdaj se veselimo naslednjega kroga in vse misli usmerjamo proti tekmi z Velenjem," je za uradno spletno stran celjskega kluba dejal Makuc. 

Tomaž Ocvirk in Klemen Luzar
Tomaž Ocvirk in Klemen Luzar FOTO: Damjan Žibert

"Res smo si želeli zmage in smo bili zelo tekmovali. V tekmo smo šli z zavedanjem, da prednost štirih zadetkov ni velika in da smo glede na potek srečanja v Belgiji vedeli, da če ne bomo pravi, lahko Belgijci to preobrnejo. Mi jim to nismo dovolili, odziv ekipe je bil dober, igra tudi, tako da smo zadovoljni s prikazanim in se že veselimo novega kroga," pa je povedal strateg celjskih pivovarjev Klemen Luzar.

Najboljši strelec tekme je bil Andraž Makuc z 9 zadetki, sledil mu je Uroš Milićević s 6 zadetki. Pri Belgijcih je bil najbolj razpoložen Wout Winters s 5 goli.

rokomet celje
