Celjani v velikem slogu odprli 'Evropo': 'Lepo je slaviti pred številnim občinstvom'

Obe ekipi sta srečanje odprli izenačeno, a Celjani so hitro pokazali, kdo je glavni v Zlatorogu. V 15. minuti sta Uroš Milićević in Andraž Makuc s hitrima zadetkoma povišala prednost na +4, kar je gostujočega trenerja prisililo v minuto odmora. A to Celjanov ni ustavilo, nadaljevali so v visokem ritmu in na odmor odšli s petimi zadetki razlike.

Drugi polčas je znova eksplozivno odprl Andraž Makuc , ki je z dvema zaporednima zadetkoma ponesel ekipo proti visoki prednosti. V igro je vstopil Aljuš Anžič , ki je poskrbel za dodatno širino v napadu in povišal rezultat že na +9. V 40. minuti je bilo jasno – zmaga Celjanov ni več vprašljiva. Maj Jelen in Alex Bognar sta s svojimi zadetki še dodatno povečala vodstvo na +13, v vratih pa je Jan Češek z nekaj izvrstnimi obrambami dodal stabilnost in mirnost v končnici tekme.

Celjani so tekmo samozavestno pripeljali do konca in z bučno podporo s tribun slavili visoko zmago, ki jim odpira vrata 3. kroga EHF Evropskega pokala. " Ena solidna tekma z naše strani. Sigurno smo lahko z napadom zadovoljni, z obrambo pa ne. Mislim, da bi se morali bolj držati dogovorov, ki smo se jih zmenili, ampak še zmeraj je lepo zmagati pred tako lepo napolnjeno dvorano. Zdaj se veselimo naslednjega kroga in vse misli usmerjamo proti tekmi z Velenjem ," je za uradno spletno stran celjskega kluba dejal Makuc.

"Res smo si želeli zmage in smo bili zelo tekmovali. V tekmo smo šli z zavedanjem, da prednost štirih zadetkov ni velika in da smo glede na potek srečanja v Belgiji vedeli, da če ne bomo pravi, lahko Belgijci to preobrnejo. Mi jim to nismo dovolili, odziv ekipe je bil dober, igra tudi, tako da smo zadovoljni s prikazanim in se že veselimo novega kroga," pa je povedal strateg celjskih pivovarjev Klemen Luzar.

Najboljši strelec tekme je bil Andraž Makuc z 9 zadetki, sledil mu je Uroš Milićević s 6 zadetki. Pri Belgijcih je bil najbolj razpoložen Wout Winters s 5 goli.