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Celjani v Zagrebu odpirajo novo sezono med evropsko elito

Zagreb, 07. 09. 2026 21.47 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Jan Lukač
Slavje celjskih rokometašev po naslovu državnih prvakov

V Celju se bo vendarle igrala liga prvakov - rokometna. Celjani se vračajo med evropsko elito, v uvodnem krogu pa jih čakajo večni tekmeci iz Zagreba. Pred odhodom na Hrvaško je trening slovenskih prvakov obiskal Jan Lukač, ki se je pogovarjal z velikim talentom, Aljušem Anžičem, in največjim zvezdnikom Pivovarjev, Gašperjem Margučem. Prenos v sredo na Kanalu A in VOYO, začnemo ob 18.35.

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