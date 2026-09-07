Celjani v Zagrebu odpirajo novo sezono med evropsko elito

V Celju se bo vendarle igrala liga prvakov - rokometna. Celjani se vračajo med evropsko elito, v uvodnem krogu pa jih čakajo večni tekmeci iz Zagreba. Pred odhodom na Hrvaško je trening slovenskih prvakov obiskal Jan Lukač, ki se je pogovarjal z velikim talentom, Aljušem Anžičem, in največjim zvezdnikom Pivovarjev, Gašperjem Margučem. Prenos v sredo na Kanalu A in VOYO, začnemo ob 18.35.