Drugi športi
Celjani v Zagrebu odpirajo novo sezono med evropsko elito
V Celju se bo vendarle igrala liga prvakov - rokometna. Celjani se vračajo med evropsko elito, v uvodnem krogu pa jih čakajo večni tekmeci iz Zagreba. Pred odhodom na Hrvaško je trening slovenskih prvakov obiskal Jan Lukač, ki se je pogovarjal z velikim talentom, Aljušem Anžičem, in največjim zvezdnikom Pivovarjev, Gašperjem Margučem. Prenos v sredo na Kanalu A in VOYO, začnemo ob 18.35.
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