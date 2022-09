Celjani v Zlatorogu premagali štirikratne zmagovalce lige prvakov

Do današnje tekme so Celjani odigrali v enajstih medsebojnih dvobojih in le dvakrat premagali nemško ekipo. Ena tekma se je končala z nedoločenim izidom, na preostalih dvobojih pa je zmagal Kiel. Nemška zasedba je v 1. krogu letošnje Lige prvakov ugnala norveški Elverum s 36:26, celjska pa je v uvodnem krogu v Aalborgu klonila z 32:36. V drugem krogu so v domačem Zlatorogu Celjani pokazali izjemno igro in se veselili zmage z 38:36.

Kar 22-kratni nemški prvaki in štirikratni zmagovalci lige prvakov v letih 2007, 2010, 2012 in 2020 so v mesto ob Savinji prišli s številnimi zvezdniki, kot so Danca Niklas in Magnus Landin, Hrvat Domagoj Duvnjak, Norvežan Harald Reinkind, Nemec Patrick Wiencek in Slovenec Miha Zarabec.

Celjska zasedba je pred začetkom sezone napovedala, da bo na vsaki tekmi Lige prvakov na igrišču pustila srce. Svojo obljubo je držala, v Zlatorogu je po njihovi srčni predstavi padel absolutni favorit iz Kiela. Junaka dvoboja sta bila vratar Gal Gaberšek in Aleks Vlah, ki sta v prvem polčasu parala živce tekmecem. Celjani v drugem polčasu niso popustili, po njihovi srčni in bojeviti predstavi so favorizirani tekmeci iz Kiela tudi podpisali kapitulacijo. V domači ekipi je bil najbolj učinkovit Aleks Vlah z desetimi goli, Tim Cokan in Ante Ivanković sta dosegla po pet zadetkov.