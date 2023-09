Celjani vodili za devet golov, na koncu izgubili proti Portu

Rokometašem iz Celja se je na premierni domači tekmi obetala prva zmaga v ligi prvakov v sezoni 2023/24. V uvodnih 40 minutah so povsem zasenčili portugalskega prvaka in si priigrali kar devet golov prednosti, v zadnjih dvajsetih minutah pa so - tako kot pred tednom dni na Danskem - plačali davek neizkušenosti. Tekmeci iz Porta so uprizorili prvovrsten preobrat in v Zlatorogu osvojili obe točki.

Uvod v dvoboj je minil v obojestransko živčni predstavi. Obe ekipi sta naredili ogromno napak, manj jih je bilo vendarle na celjski strani, ki je z dvema goloma Mitje Janca v peti minuti povedla z 2:0. Domača obramba je prvič klonila minuto kasneje, ko je zadel Fabio Magalhaes.

V prvih petnajstih minutah je igra Celjanov v napadu slonela na Jancu in krožnem napadalcu Stefanu Žabiću. Po njuni zaslugi - prvi je dosegel pet, drugi pa dva gola - so si rokometaši iz mesta grofov v 16. minuti priigrali prvo otipljivo prednost na dvoboju.

Po domačem vodstvu 8:4 je reagiral tudi nekdanji portugalski zvezdnik Carlos Resende in zahteval minuto odmora, a ta ni zaustavila ritma gostiteljev, ki so še naprej igrali agresivno v obrambi, po golih Žabića in Luke Perića iz bliskovitega nasprotnega napada pa si v 18. minuti priigrali veliko prednost šestih golov (10:4).

Obdobje med 19. in 21. minuti je minilo v znamenju Roka Zaponška. Celjski vratar je na bravurozen način zaustavil kar dva nasprotna napada prvakov Portugalske, z golom prek celega igrišča pa svoje soigralce popeljal do vodstva sedmih golov (11:4).

A domači rokometaši se s tem niso zadovoljili. V obrambi so še naprej igrali na meji dvominutne izključitve, v napadu pa poletno in kreativno ter si v 24. minuti priigrali prednost osmih golov (14:6), potem ko je zadel komaj 20-letni Srb Stefan Dodić.

Celjani so z manjšimi nihanji v svoji igri do konca polčasa držali visoko prednost. Na velikem odmoru je njihov kapital znašal velikih sedem golov (16:9), v začetku drugega polčasa pa niso popustili niti za milimeter. V 36. minuti so si po golu Grege Krečiča priigrali celo najvišjo prednost na tekmi (21:12).

Najmlajša ekipa v ligi prvakov v sezoni 2023/24 je nato doživela pravi potop, v zadnjem delu tekme je povsem popustila. Toskić je po vidnem padcu svojih varovancev zahteval minuto odmora, a njegovi napotki niso pomagali. Porto je bil vse bližje, v 47. minuti je zaostajal le še za dva gola (25:23), štiri minute kasneje je izenačil na 26:26, v 54. minuti pa prvič na dvoboju povedel s 27:26.

Pretreseni Celjani so najprej strnili svoje vrste ter po golih Janca in Žige Mlakarja povedli z 29:27, v prelomnih trenutkih dvoboja pa so bili povsem paralizirani. Izkušeni in z vsemi žavbami namazani Portugalci so naredili delni izid 3:0 in Celjanom zadali boleč poraz.