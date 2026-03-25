Celjani z golom s sredine igrišča ob zvoku sirene do zmage

Celjani so v ligi za prvaka prišli še do druge zmage in se točkovno poravnali z doslej vodilnimi Trebanjci, za novi točki pa so se morali pošteno namučiti. Zdelo se je, da bo ob rezultatu 30:30 zadnji napad na tekmi pripadel domačim, ki so napad zaključili sedem sekund pred koncem obračuna, z 18. obrambo na tekmi pa se je izkazal Gal Gaberšek.
Ta je hitro pograbil žogo, ki je tri sekunde pred zadnjim zvokom sirene pripotovala do Aljuša Anžiča, ta pa jo je odbil prek sredine igrišča, skočil v zrak in sprožil proti domačim vratom. Senzacionalno je premagal vratarja in Celjanom priboril pomembno zmago v končnici prvenstva. 18-letni Anžič je bil z desetimi zadetki prvi strelec tekme.
