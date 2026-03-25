Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Drugi športi

Celjani z golom s sredine igrišča ob zvoku sirene do zmage

Novo mesto, 25. 03. 2026 20.20 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
A.M.
RK Celje Pivovarna Laško

Celjski rokometaši so v drugem krogu končnice v skupini B gostovali v Novem mestu pri Krki in slavili s 30:31. Odločilni gol je padel v zadnji sekundi tekme, ko je s sredine igrišča sprožil Aljuš Anžič in s spektakularnim strelom premagal domačega vratarja.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Celjani so v ligi za prvaka prišli še do druge zmage in se točkovno poravnali z doslej vodilnimi Trebanjci, za novi točki pa so se morali pošteno namučiti. Zdelo se je, da bo ob rezultatu 30:30 zadnji napad na tekmi pripadel domačim, ki so napad zaključili sedem sekund pred koncem obračuna, z 18. obrambo na tekmi pa se je izkazal Gal Gaberšek.

Aljuš Anžič na tekmi proti Krki
Aljuš Anžič na tekmi proti Krki
FOTO: Gašper Simonič

Ta je hitro pograbil žogo, ki je tri sekunde pred zadnjim zvokom sirene pripotovala do Aljuša Anžiča, ta pa jo je odbil prek sredine igrišča, skočil v zrak in sprožil proti domačim vratom. Senzacionalno je premagal vratarja in Celjanom priboril pomembno zmago v končnici prvenstva. 18-letni Anžič je bil z desetimi zadetki prvi strelec tekme.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1615