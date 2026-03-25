Celjani z golom s sredine igrišča ob zvoku sirene do zmage

Celjani so v ligi za prvaka prišli še do druge zmage in se točkovno poravnali z doslej vodilnimi Trebanjci, za novi točki pa so se morali pošteno namučiti. Zdelo se je, da bo ob rezultatu 30:30 zadnji napad na tekmi pripadel domačim, ki so napad zaključili sedem sekund pred koncem obračuna, z 18. obrambo na tekmi pa se je izkazal Gal Gaberšek.