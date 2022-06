Celjani z novim direktorjem v boj za mesto v Ligi prvakov

Naslov državnih prvakov Celju Pivovarni Laško prinaša nastop v EHF evropski ligi, saj Slovenija ni uvrščena dovolj visoko, da bi imela zagotovljeno mesto v Ligi prvakov pod okriljem evropske rokometne zveze. Tega ima zagotovljenega 10 klubov, mest v tekmovanju pa je 16. Za preostalih šest mest se lahko posamezne zveze oziroma klubi prijavijo, EHF pa jih odobri oziroma zavrne po pregledu različnih kriterijev. To možnost bo izkoristil tudi celjski klub, ki se bo prijavil v najelitnejše tekmovanje, upravni odbor pa je to tudi potrdil. RK Celje Pivovarna Laško se bo prek zveze prijavil za mesto v najvišjem klubskem tekmovanju, so sporočili iz knežjega mesta.

Druga pomembna zadeva je bila predstavitev kandidata za novega direktorja kluba, po tem, ko se je s tega mesta z 31. majem poslovil Rok Plankelj. Upravnemu odboru se je predstavil 38-letni Miroslav Benicky, do pred kratkim direktor RK Tatran Prešov, kjer je bil od leta 2017/18. Upravni odbor ga je po predstavitvi in razpravi potrdil za novega direktorja celjskega prvoligaša, kjer bo z delom nastopil 1. avgusta. "V prvi vrsti mi je velika čast in privilegij, da mi je klub izkazal zaupanje za imenovanje na funkcijo direktorja najuspešnejšega slovenskega rokometnega kluba," je za klubsko spletno stran dejal novi direktor kluba za spletno stran. "Prepričan sem, da bomo z borbenostjo igralcev ter podporo strastnih celjskih navijačev dosegali zastavljene cilje. Pri tem se bomo naslonili na izkušnje vseh ljudi v klubu in predanost klubskih partnerjev. Veselim se pravih športnih borb in skupnih rokometnih užitkov v dvorani Zlatorog," je za uradno spletno stran celjskega kluba poudaril Benicky.

Konec prihodnjega tedna bo dvorana Zlatorog gostila izjemen zaključek sezone, ki bo hkrati pomenil napoved naslednje sezone. V Celje prihaja zvezdniška Barca, v okviru tekme s katalonskim velikanom iz Barcelone grofje napovedujejo veliko spremljevalnega programa, kar je seveda obet za izjemen rokometni večer.