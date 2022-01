Celjani z novo okrepitvijo

Amir Muhović je 22-letni krožni igralec iz Bosne in Hercegovine, čigar matični klub je Bosna iz Sarajeva. Za ta klub je že v sezoni 2017/18 nastopal v prvi ligi, kjer je bil takrat eden najmlajših igralcev. Hitro so njegov potencial opazili tudi v klubu bosanskih prvakov, Ljubuškem, ki je valilnica številnih hrvaških in bosanskih reprezentantov. Član tega kluba je četrto sezono, takoj po prihodu ga je ta posodil v drugo sredino, kjer je nabiral izkušnje in napredoval. V zadnjih dveh sezonah je stalni član te zasedbe, v povprečju dosega tri zadetke na tekmo. RK Celje Pivovarna Laško je z njim podpisal štiriletno pogodbo o sodelovanju z začetkom v sezoni 2022/23. "Zame je velika čast, da sem podpisal pogodbo s tako velikim klubom, kot je Celje. Zavedam se, kam prihajam, da gre za nekdanjega evropskega prvaka in serijskega državnega in pokalnega prvaka Slovenije. Želim si, da vitrine obogatimo tudi v času, ko bom sam tu in da bom s svojimi igrami pripomogel k skupnemu uspehu. Tu je odlična sredina za napredovanje, moja želja je biti vrhunski tako v obrambi kot v napadu, moja glavna ambicija pa je iz dneva v dan biti boljši. Imam srečo, da bo moj trener Alem Toskić, ki je bil vrhunski igralec na mojem položaju in se bom lahko od njega in soigralcev ogromno naučil, zato se že veselim poletja in moje selitve v Celje," je za uradno spletno stran kluba dejal Amir Muhović.