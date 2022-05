Celjani z visoko zmago potrdili naslov državnih prvakov

Celjski rokometaši so v tej sezoni osvojili že 25. naslov državnih prvakov, od slovenske osamosvojitve pa so le šestkrat ostali brez laskave lovorike. Štirikrat so se naslova veselili Velenjčani v sezonah 2008/09, 2011/12, 2012/13 in 2020/21, po enkrat pa Prulčani v sezoni 2001/02 in Koprčani v sezoni 2010/11.

V drugem polčasu so malce bolj odločno pohodili "stopalko na plin" in razveselili 1200 gledalcev. V 49. minuti so povedli z 29:22 in jasno je bilo, da bo zmaga ostala v Celju. Zasedba iz Zlatoroga je v tej sezoni dosegla 24 zmag in neodločen izid, izgubila je le v Trebnjem.

Izbranci srbskega strokovnjaka na celjski klopi Alema Toskića so tekmo začeli rezervirano, po zaostanku s 4:8 pa so dvignili raven svoje igre in hitro izenačili na 8:8, na veliki odmor pa odšli s prednostjo 16:15.

V dolenjski ekipi sta bila na današnjem obračunu najbolj učinkovita Gašper Horvat s šestimi in Miodrag Čorsović s petimi goli, v gorenjski pa Urban Pipp z desetimi in Darko Cingesar s sedmimi zadetki.

Izbranci gostujočega trenerja Uroša Zormana so imeli od prve do zadnje minute nadzor v škofjeloški dvorani Poden. Že v prvem polčasu so si priigrali lepo prednost sedmih golov (15:8), lepega kapitala pa v nadaljevanju niso zapravili.

Trebanjci so v zadnjem krogu s 30:27 premagali Urbanscape Loko in še drugo zaporedno sezono končali na drugem mestu v ligi NLB. V minuli sezoni so elitno ligaško tekmovanje na domači sceni končali za Velenjčani, v tej sezoni pa za Celjani.

Lanski prvaki prvenstvo zaključili s porazom

Rokometaši Slovenj Gradca so na današnji tekmi zadnjega kroga premagali velenjsko Gorenje z 28:27 (15:16). Velenjčani so zavoljo spodrsljajev v prvem delu sezone osvojili končno tretje mesto v ligi NLB, kljub temu pa nimajo razlogov za nezadovoljstvo. V tej sezoni so osvojili pokalno lovoriko, globoke sledi pa so pustili tudi na mednarodni ravni in se v evropski ligi prebili v četrtfinale, kjer so bili od njih boljši tekmeci iz portugalske Benfice.

Izbranci primorskega strokovnjaka na velenjski klopi Zorana Jovičića so na svoji zadnji tekmi v ligi NLB izgubili v vselej vročem Slovenj Gradcu, Korošci pa so se po današnji zmagi prebili na peto mesto v 14-članskem elitnem domačem ligaškem tekmovanju.

V Slovenj Gradcu se je od prve do zadnje minute odvijal izenačen in enakovreden boj, na koncu pa je smetano pobrala domača zasedba. Mož odločitve in strelec zmagovitega gola je bil Vid Levc, z osmimi zadetki tudi najbolj učinkovit igralec domače zasedbe. Pri Velenjčanih je zadetek več dosegel Domen Tajnik.