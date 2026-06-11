Celjani z željo po vrnitvi v Ligo prvakov

Slavje celjskih rokometašev po naslovu državnih prvakov FOTO: Damjan Žibert

Nazadnje je Slovenija svojega predstavnika v Ligi prvakov imela v sezoni 2023/24, ko je tam tekmovalo prav Celje. Po spremembi načina igranja je Celje mesto med elito izgubilo. V naslednji sezoni se je Evropska rokometna zveza ponovno odločila, da razširi Ligo prvakov z dosedanjih 16 klubov na 24. Prav zato je možnost, da se Celje uvrsti med elito, večja. V dober razplet verjamejo vsi, od direktorja do sponzorjev. V primeru pozitivnega razpleta pa bi si prvič med elito nastop zagotovili tudi naši mladinci, kar bi bilo tako za klub kot Slovenijo prvič v zgodovini.

Nejc Ajdnik, vršilec dolžnosti direktorja RKCPL: "Za člansko ekipo je odlična sezona, oplemenitena z naslovom državnih in pokalnih prvakov, ob tem pa je le malo sreče zmanjkalo do finala Evropskega pokala. Igralci na čelu s strokovnim štabom so dokazali, da so pripravljeni na naslednjo stopničko, ki bo zelo pomembna za njihov razvoj. Z močnejšimi tekmami bodo postajali boljši, evropske izkušnje na najvišji možni ravni pa več kot dobrodošle. Igranje v Ligi prvakov si zaslužijo tudi naši sponzorji in navijači, ki so nam stali ob strani in z njihovo pomočjo lahko ponovno razmišljamo o nastopu v Ligi prvakov. Na zadnji tekmi državnega prvenstva smo vsi skupaj dokazali, da si Zlatorog v prihodnje zasluži še več takšnih spektaklov. V veliko čast in ponos bi nam bilo tudi dejstvo, da bi med elito igrala tudi naša mladinska ekipa, ki bi tako prvič v zgodovini kluba in Slovenije tekmovala na najvišjem evropskem nivoju."

Slavje celjskih rokometašev po naslovu državnih prvakov FOTO: Damjan Žibert

Klemen Luzar, trener aktualnih državnih in pokalnih prvakov Slovenije: "Liga prvakov je najmočnejše klubsko tekmovanje v rokometu na svetu. Vsi, ki delujemo v rokometu, si želimo enkrat nastopiti tudi v tem tekmovanju in se meriti z najboljšimi. Ko se ti ponudi takšna priložnost, jo je vredno izkoristiti. Po eni strani se zavedamo, da v kolikor bomo nastopili v njej, je to za dve stopnici višji rang tekmovanja, kot smo ga bili vajeni, in da to prinaša tudi velike tekmovalne izzive. Po drugi strani pa smo si z rezultati in naslovom državnih prvakov to tudi zaslužili. Za našo mlado ekipo bi bil to velik privilegij in ogromna izkušnja na nadaljnji poti in vse, kar lahko rečem, je, da bomo z veliko mero časti in ponosa zastopali ter branili barve Celja."