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Celjani z željo po vrnitvi v Ligo prvakov

Celje, 11. 06. 2026 20.35 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
R.S.
RK Celje Pivovarna Laško

Upravni odbor kluba je soglasno potrdil, da se RK Celje Pivovarna Laško v sezoni 2026/2027 prijavi za najelitnejše evropsko tekmovanje. RKCPL bo skladno z vsemi roki vložil vso potrebno dokumentacijo na EHF, ki vključuje tudi strategijo in vizijo razvoja našega kluba v prihodnje. Prihodnjo sezono bo klub praznoval 80-letnico delovanja, zato bi uvrstitev v najboljše klubsko tekmovanje na stari celini dobila še dodatno težo. Odločitev EHF bo znana do 26. 6. 2026, ko bo na sporedu že tudi žreb za novo sezono, ki se začne 9. 9. 2026.

Slavje celjskih rokometašev po naslovu državnih prvakov
Slavje celjskih rokometašev po naslovu državnih prvakov
FOTO: Damjan Žibert

Nazadnje je Slovenija svojega predstavnika v Ligi prvakov imela v sezoni 2023/24, ko je tam tekmovalo prav Celje. Po spremembi načina igranja je Celje mesto med elito izgubilo. V naslednji sezoni se je Evropska rokometna zveza ponovno odločila, da razširi Ligo prvakov z dosedanjih 16 klubov na 24. Prav zato je možnost, da se Celje uvrsti med elito, večja.

V dober razplet verjamejo vsi, od direktorja do sponzorjev. V primeru pozitivnega razpleta pa bi si prvič med elito nastop zagotovili tudi naši mladinci, kar bi bilo tako za klub kot Slovenijo prvič v zgodovini.

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Nejc Ajdnik, vršilec dolžnosti direktorja RKCPL: "Za člansko ekipo je odlična sezona, oplemenitena z naslovom državnih in pokalnih prvakov, ob tem pa je le malo sreče zmanjkalo do finala Evropskega pokala. Igralci na čelu s strokovnim štabom so dokazali, da so pripravljeni na naslednjo stopničko, ki bo zelo pomembna za njihov razvoj. Z močnejšimi tekmami bodo postajali boljši, evropske izkušnje na najvišji možni ravni pa več kot dobrodošle. Igranje v Ligi prvakov si zaslužijo tudi naši sponzorji in navijači, ki so nam stali ob strani in z njihovo pomočjo lahko ponovno razmišljamo o nastopu v Ligi prvakov. Na zadnji tekmi državnega prvenstva smo vsi skupaj dokazali, da si Zlatorog v prihodnje zasluži še več takšnih spektaklov. V veliko čast in ponos bi nam bilo tudi dejstvo, da bi med elito igrala tudi naša mladinska ekipa, ki bi tako prvič v zgodovini kluba in Slovenije tekmovala na najvišjem evropskem nivoju."

Slavje celjskih rokometašev po naslovu državnih prvakov
Slavje celjskih rokometašev po naslovu državnih prvakov
FOTO: Damjan Žibert

Klemen Luzar, trener aktualnih državnih in pokalnih prvakov Slovenije: "Liga prvakov je najmočnejše klubsko tekmovanje v rokometu na svetu. Vsi, ki delujemo v rokometu, si želimo enkrat nastopiti tudi v tem tekmovanju in se meriti z najboljšimi. Ko se ti ponudi takšna priložnost, jo je vredno izkoristiti. Po eni strani se zavedamo, da v kolikor bomo nastopili v njej, je to za dve stopnici višji rang tekmovanja, kot smo ga bili vajeni, in da to prinaša tudi velike tekmovalne izzive. Po drugi strani pa smo si z rezultati in naslovom državnih prvakov to tudi zaslužili. Za našo mlado ekipo bi bil to velik privilegij in ogromna izkušnja na nadaljnji poti in vse, kar lahko rečem, je, da bomo z veliko mero časti in ponosa zastopali ter branili barve Celja."

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Celje je rokometna prestolnica Slovenije, nastopanje v najelitnejšem evropskem klubskem tekmovanju pa pomembno prispeva tudi k večji učinkovitosti in prepoznavnosti našega partnerstva. Verjamemo, da si klub s svojim delom, navijači in bogato tradicijo zasluži mesto med najboljšimi evropskimi ekipami. Cele, cele, šampion!"

V vsakem primeru bo Celje v prihodnji sezoni igralo močnejšo Evropo kot letos. Z nazivom državnih prvakov so si zagotovili mesto v Ligi Evropa, kjer bodo v prihodnji sezoni prav tako izjemno močni klubi.

Zato je že sedaj znano, da bomo lahko v Zlatorogu gledali odlične obračune v domačem in evropskem tekmovanju - zagotovljenih vsaj 15 tekem v državnem prvenstvu in vsaj 3 na evropski sceni.

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