Celjani za slovo od Evrope poraženi v Parizu

Kljub temu, da so bili Celjani na drugi tekmi precej bližje francoskim tekmecem, so na koncu prevladale pariške izkušnje in predvsem kakovost. Dvoboj po prvi tekmi, ki jo je PSG dobil za 13 golov, ni imel pretiranega tekmovalnega naboja, so se pa slovenski rokometaši večji del tekme pogumno borili proti velikanu svetovnega rokometa in vknjižili poraz za sedem golov.

Celjsko moštvo je lahko za povratno tekmo znova računalo naVida Poteka in Tilna Kodrina. Je pa prvi hitro naletel na težave z izključitvami, saj je imel po 11 minutah na računu že dve. Francozi so imeli ves čas majhno prednost, četudi so nekajkrat pred vrati nonšalantno zapravljali stoodstotne priložnosti. Celjani so se na podlagi tega po 17 minutah približali na vsega gol razlike (7:8). Kasneje so domači malce stopili na plin, si priigrali nekaj golov prednosti, a so sproščeni Celjani ohranjali stik s slovito zasedbo iz francoske prestolnice. Po 30 minutah je zaostanek znašal le dva gola (12:14).

Dvakrat so se v drugem polčasu Celjani približali le na gol zaostanka, po 16:17 pa so Parižani hitro pobegnili in s petimi zaporednimi zadetki povedli za osem golov (25:17). V zaključku dvoboja se tudi pariški zvezdniki niso več pretirano naprezali za visoko prednost, Celjani pa so evropsko sezono sklenili s častnim porazom.